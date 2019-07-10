【逃犯條例】環時：失敗的修例已翻篇　「極端反對派」賣港賣國

特首林鄭月娥9日稱，《逃犯條例》修例「完全失敗」，又指了解市民擔心會否重推修例，不過條例已「壽終正寢（the bill is dead）」。 內地官媒《環球時報》10日發表社論稱，香港「極端反對派」賣港賣國，英美「目的險惡，心狠手毒」。社評又稱，「一國兩制」有充分保障，現在「失敗的修例已經翻篇（翻頁，即過去了）」，要防止「極端反對派」與西方勢力的勾結「變成香港政治的潰瘍」。

何韻詩7月8日在就《逃犯條例》及香港政局在聯會國人權理事會發表演說。（法新社）

社論提及美國國務卿蓬佩奧8日會晤黎智英，並稱這是美方干涉香港事務的升級表現。社評亦提及何韻詩在聯合國人權理事會發言，並稱她對「一國兩制」進行了「惡毒抹黑」。

社評說，允許美國插手香港事務，只會讓美國為了掣肘北京而肆意折騰香港。社評稱香港「極端反對派」拉外部勢力搞挾洋自重，同樣在基本法裡找不到任何依據，「這就是賣港賣國行為，是對香港回歸祖國的背叛」。

修例是香港事務 北京沒有干預

社評又指，特首林鄭月娥9日宣布修例已經「完全失敗」，這充分證明「一國兩制」的確在發揮作用，香港的高度自治切實有效。社評說，修例是香港特區政府發起的，撤銷修例也是特區政府的決定，是香港內部事務，北京沒有對事態的發展進行干預，這充分顯示了北京對基本法的尊重。

社評指， 「一國兩制」是以中央和全中國對香港的真誠善意為基礎的，它的產生與實施都有堅定的憲制基礎和堅強的政治意志保障，「極端反對派」挾洋自重和外國勢力的介入本質上是對中國憲制的干擾，也是對中國主權政治意志的挑戰；香港民眾一定要清晰認識外部力量攪動香港局勢所帶來的戰略風險，大家決不能允許一些人把美國的對華敵意作為平衡「一國」的杠杆帶入到香港事務中來，用它來強化「兩制」。

社評又稱，英美只是在「騙取香港一些人的信任」，以此在香港事務中製造向中國發難的杠杆，他們「既目的險惡，又心狠手毒」。

社評最後說，失敗的修例已經翻篇，但願香港絕大多數人能夠迅速冷靜下來，回歸這座城市的常態，要防止極端反對派與美國等西方勢力的勾結變成香港政治的潰瘍，那對香港的未來將貽害無窮。