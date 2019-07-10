【觀察】中美貿易談判重啟在即　中方策略及成員有變化

7月9日，中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）通話，就落實兩國元首大阪會晤共識交換意見。中國官方報道對於雙方通話內容以及中美經貿談判進展情況含糊其辭。倒是有一個跡象引發外界的關注，就是在此次通話中，中國官方報道中特意提及，中國「商務部長鐘山參加通話」。



而在美國官方事後發佈的通報中，也將劉鶴與鐘山一併提及。



此前，類似通話一直遵循着一對二的模式，中方是劉鶴，美方則是萊特希澤和姆努欽。鐘山加入最近的這次通話，似乎暗示這一模式正在發生變化。背後也或許意味着北京貿易談判團隊發生變化，以鐘山為代表的具有國際貿易談判經驗的專業官員將在接下來的談判中扮演更重要的角色。

鐘山於2010年7月開始其國際貿易談判代表職業生涯。（新華社）

鐘山在中美貿易談判中角色上升



此前，中美經貿談判雙方之間的高級別通話參加者一直是劉鶴與萊特希澤、姆努欽。鐘山雖然在今年2月一度加入雙方談判團隊，但在中國官方通稿中，從未提及鐘山參與通話。因而，此次鐘山被特意提及，預示着其在中美經貿談判中的下一階段的角色將上升。



現任中國商務部部長的鐘山，在調任北京出任商務部官員之前，曾長期在中國對外貿易發達的浙江省工作，先後擔任浙江省兩家從事出口貿易的國有企業負責人、浙江省對外貿易經濟合作廳廳長以及分管對外貿易的副省長職務，在國際貿易領域具有豐富的實操經驗。這有助於他於2008年調赴北京擔任商務部副部長，隨後成為中國國際貿易談判副代表、正代表（正部長級）。2017年2月起，鐘山晉升中國商務部部長。



鐘山於今年2月與中國國家發改委副主任寧吉喆、中國財政部副部長廖珉、央行行長易綱等一眾官員一道亮相中美經貿高級別磋商開幕式。除他以外，中國商務部和國際談判出身的團隊成員還包括負責北美事務的副部長王受文。王受文在國際貿易談判中的經驗，彌補了劉鶴在這一領域經驗的欠缺。



早前，曾有傳言稱，「雙方的談判人士都表示，中國政府的談判團隊在重大貿易問題上缺乏專業知識」，而這種專業知識的欠缺，被指與中美談判前段時間的破裂有關。



不過，在談判的技術性層面，具有國際貿易談判經驗的專業人員在未來的談判中將具有更大的話語權和臨場發揮的主動權，並不是完全沒有依據。鐘山與劉鶴一道參加到中美高級別通話中，或許就是這一趨勢的證明。



除了專業還有強硬



近日，北京對待中美貿易協議的態度明顯強硬了許多。如7月4日，中國商務部宣稱，如果中美達成協議，則美國對中國加徵的關税必須全部取消。語氣強硬。



這源於北京自中美貿易談判於今年5月陷入僵局後，已經祭出一系列動作，為自己增加了不少籌碼，這包括仿照美國「實體清單」設立的「不可靠實體清單制度」；收緊稀土出口管控；對自美進口的600億美元商品加徵25%關税落地等等。這意味着，如若中美經貿談判重啟，實體清單、技術斷供、已加徵關税的撤銷、知識產權等具體事項將是中美角力拉鋸的主要關切。



這預示着，從技術角度而言，北京在下一步的談判中除了需要加強談判團隊的專業性外，還需加入立場和態度更為強硬的談判團隊成員。



北京方面一些人事調動也透露出北京談判策略的變化。此前有消息指，北京正在悄然調集商務部出身的談判高手，加入到中方談判團隊中。據《紐約時報》報道説，這位談判代表名叫俞建華，是一位與美國官員和世界貿易組織進行了28年貿易談判的資深人士，現為中國商務部排名第一的副部長。在中美談判陷入僵局之前的4月中旬，他從中國駐聯合國日內瓦辦事處大使的職位上回到北京。



俞建華二度出任商務部副部長。（網上圖片）

這位談判代表被形容為「最令人生畏的」。據去年8月之前擔任美國駐北京大使館最高貿易官員的郭嘉明(James Green)説，「他是美國打過交道的最精明的中國貿易官員之一」。



中美雙方接下來的談判將真正進入硬碰硬的攻堅階段。對於達成協議前的這一段衝刺，雙方將在牌面上努力為自己爭取最大的利益。這需要極大的談判專業技巧，劃定底線的強硬立場和必要的審時度勢的靈活性。以鐘山為代表的更多中國專業談判代表角色的上升，將使得中美下一步的經貿磋商擦出更多火花。美國對華鷹派的萊特希澤和姆努欽，將面對更加強硬和經驗豐富的中國對手。

