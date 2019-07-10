【美台軍售】官媒接連發文批美：破壞兩岸關係　以台遏華不會得逞

針對美國批准總值約22億美元的對台軍售案，內地官媒連日來發表多篇評論文章，狠批美國不但嚴重破壞兩岸關係及台海和平穩定，同時指出美國的以台遏華圖謀絕對不會得逞。

美國今次對台軍售包括有被稱為「地表最強坦克」的M1A2T艾布拉姆斯（Abrams）坦克。（網上圖片）

《人民日報》在週三（10日）刊發評論文章，指責美國此舉是粗暴干涉中國內政，損害中國主權和安全利益，更是毒化中美兩國兩軍關係發展氛圍，嚴重破壞兩岸關係和台海和平穩定。

文章認為，海峽兩岸是休慼與共的命運共同體，兩岸關係走近走好的大勢是任何人都無法阻擋。在兩岸經濟社會不斷融合發展的大背景下，台灣當局以人民的血汗錢充當美國「制華」的棋子，必將遭到兩岸同胞共同唾棄。

文章敦促美國要恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，立即撤銷對台軍售案，停止向台灣出售武器和美台的軍事聯繫，以免對中美關係和台海和平穩定造成進一步損害。



《人民日報》海外版批評對台軍售是美國多年來一直在搞的「小動作」。（美聯社）

《人民日報》海外版同日亦在頭版發表評論員文章，批評對台軍售是美國多年來一直在搞的「小動作」，「往深裏説，軍售成了華盛頓某些人不斷打『台灣牌』以遏制中國的慣用做法，除了美方自己賺軍火錢，也給台當局和島內某些政治勢力壯膽打氣」。

文章認為，美國的以台遏華與台灣當局的挾洋自重是「各懷鬼胎、一唱一和」，令本就複雜的台海局勢更趨嚴峻。

文章在最後強調，美國的武器無法保護台灣安全，蔡英文及民進黨亦無法靠挾洋自重、聯美抗中來確保權位。



（綜合報道）