《聯合早報》：陸慷將轉任外交部美大司司長　華春瑩本月接棒

新加坡媒體《聯合早報》星期四（11日）引述消息人士指，外交部新聞司副司長、發言人華春瑩預計在本月接替陸慷，升任外交部新聞司司長；陸慷料轉調外交部北美大洋洲司（簡稱外交部美大司），出任司長職務。

外界關注華春瑩仕途將更上一層樓。（資料圖片）

據早前報道，近日日本《富士新聞台》（FNN）拍到華春瑩現身中央黨校的照片。《東週刊》透露，華春瑩自2月底起沒有亮相，是因參加由中共組織部組織的中央黨校中青年幹部培訓班。據瞭解中青年幹部培訓班是中共培訓後備幹部的學習培訓班，結業學員多被提拔。分析指華春瑩可能會接替陸慷升任外交部新聞司司長。

《聯合早報》星期四的報道指，消息人士透露，陸慷下星期將主持外交部例行記者會，這很可能是他最後幾次以外交部新聞司司長、發言人的身份公開亮相。消息人士又指，陸慷轉調外交部美大司意味著他未來的仕途有更廣闊的發展，並可能受到更大的重用。



《聯合早報》的報道指，陸慷料轉調外交部美大司，出任司長職務。（資料圖片）

曾任外交部美大司副司長



51歲的陸慷是江蘇人，長期在外交部工作，他在2000年至2001年曾在新加坡國立大學攻讀公共政策碩士。陸慷對外交部美大司並不陌生，他曾在2010年至2012年擔任該司副司長。陸慷繼後在2012年至2015年間，擔任中國駐美國使館公使。陸慷從2015年起擔任外交部新聞司司長。



（綜合報道）

