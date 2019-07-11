南華早報：前國防部長常萬全遭降級　疑受郭伯雄貪腐案拖累

本港《南華早報》11日報道，據軍方消息人士透露，因為牽涉2名中央軍委原副主席郭伯雄和徐才厚貪腐案件，時任中共軍委委員、前國防部長常萬全軍銜悄然被降級。

報道指， 70歲的常萬全自2007年進入中央軍委，直至去年3月退休。熟悉解放軍的知情人士稱，常萬全此前與郭、徐關係密切，受此拖累連降兩級。「常萬全的住所被轉移到北京海澱區前裝甲部隊大樓，表明其退休福利降至副大軍區級水平。」

根據公開資料顯示，常萬全2007年11月晉升上將軍階，曾為原國務委員、國務院黨組成員兼國防部部長，十八屆中共中央軍事委員會委員，中華人民共和國中央軍事委員會原委員，但在2018年全國兩會換屆後已卸任。

常萬全曾在十九大上稱，習近平成為眾望所歸的領導核心，這是國家富強、民族復興、人民幸福的根本保證。（視覺中國）

此前在十九大上，當時仍身為軍方代表的常萬全，曾讚揚國家主席習近平「頂天立地的歷史擔當托起偉大夢想，經天緯地的雄才大略引領前進方向。」其表態被外界看作是表忠誠。

一名軍方內部人士表示，官方尚未正式公佈常萬全被降級，但他指出，「在解放軍內部，所有少將以上的高級官員都享有終身榮譽和相關福利，若常萬全的待遇被削減，則説明其軍銜下降。」

另一名知情人士則説，常萬全被降級也可以被視作「安全著陸」，以換來「輕鬆退休」。他表示，「若常萬全被視為郭伯雄和徐才厚『餘毒』，其案件可以變得非常嚴重，但常萬全不必像郭一樣淪為階下囚。把他移到解放軍301醫院附近的的裝甲部隊大樓已是一種人道的待遇。」

此外，有軍方內部消息稱，常萬全被降級和捲入反腐風暴，順帶也拖累了中共軍委裝備發展部副部長錢衞平。消息稱，錢衞平目前正在接受調查。2007年到2012年期間，錢衞平曾任職於解放軍總裝備部（現已改組為中央軍委裝備發展部），他當時是常萬全下屬。

（南華早報）