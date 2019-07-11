【逃犯條例】央視批寶礦力道歉缺誠意：對着市場表達求生慾

香港反修訂《逃犯修例》運動持續，有網民發起抵制廣告商在無綫電視（TVB）落廣告，星期二（9日）網上流傳寶礦力水特香港官方專頁在Facebook回應網民查詢時，稱因目前社會情況，已由上週起抽起在無綫的廣告，並促請無綫回應公眾關注，獲得不少網民一致讚好，並「入貨」以示支持。 負責寶礦力水特香港經營事務的香港大塚製藥星期三（10日）發聲明，稱「對於7月9日的回應引起不便，真誠致歉」。有網民認為該回應是「跪低」。 官媒央視今日（11日）發表評論員文章，批評香港大塚製藥的致歉聲明沒有誠意，只是「對着市場表達求生慾」。

香港大塚製藥星期三（10日）發聲明，稱「對於7月9日的回應引起不便，真誠致歉」。（Facebook）

評論文章開首指：「我使勁揉了揉眼，卻絲毫看不出道歉的意思。不是我的智商不夠，而是你根本就沒有誠意。這一丁點兒的基於求生慾的曖昧文字，不影響我做出判斷！」文章繼而批評該致歉聲明「一丁點兒文字裏還有三分之二是廣告。如果把公司落款也算上，廣告篇幅就更是高達四分之三。這是廣告還是道歉？」

網上流傳寶礦力水特回應網民查詢時，承認已抽起無綫電視廣告，並促無綫回應公眾關注。（網上圖片）

文章指事情不是「不便」那麼簡單

香港大塚製藥的聲明表示其「引起不便」，文章指事情不是「不便」那麼簡單，繼而以官媒角度描述事件背景，指「7月1日，香港發生極端分子暴力衝擊立法會事件。一些參與極端活動者認為，香港無綫電視台TVB對事件的報道『偏向警方』」，因此才會有抵制事件及寶礦力水特香港官方的回應。

對於寶礦力水特香港官方專頁在Facebook上回應網民查詢的文字，文章除了將其翻譯為中文外，還作了解讀：

哎呀，其實我們比你想到的還早，上週我們就做出撤廣告的決定啦。不僅如此，我們還要求TVB，你得回應公眾關切呀。我們作為一家公司，不僅產水賣水，我們還要搞政治呢。你有啥想法，別猶豫，告訴我們，我們替你表達……

文章最後批評，和寶礦力水特香港官方專頁洋洋灑灑的文字以及字裏行間的那份「情真意切」相比，香港大塚製藥發布的致歉聲明太輕描淡寫及沒有誠意，「這哪裡是道歉來了？分明是對着市場表達求生慾來了。」

（綜合報道）