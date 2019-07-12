留學生配三個「異性學伴」？山東大學Buddy Scheme被轟「拉皮條」

大學生參加Buddy Scheme，幫助新入學的國際學生融入學校本是常見的事情，不過，日前內地山東大學的Buddy Scheme（山東大學稱為「學伴項目」）卻引發了巨大的爭議。 日前有網民上網曝料稱，該學校專門為每個留學生配三個異性學伴。有網民直斥這是為留學生「拉皮條」（做馬伕）。 不過，山東大學就大喊冤枉，稱學校並無「一個留學生配三個異性學伴」的規定，並稱此事遭到「惡意曲解」。

山東大學學伴活動現場。（網絡圖片）

7月6日，有網民在微博發文，稱山東大學一個留學生配三個學伴，從2017年的一對一配對，改革為2018年的每個留學生配三個健康學伴，形成三人學伴小組。

文章稱，在項目的報名錶中，還特別強調學伴的性別，將「結交外國異性友人」列為選項之一，在表頭用紅字註明：「請同學們盡可能詳細認真的填寫，以便為你匹配心儀的學伴」。

強調為外國留學生配備三名異性學伴引起了許多網民的反感。有網民在微博中評論稱，「真搞不懂，把那些未諳人事甚至可能連戀愛都沒談過的小女生，介紹給外國男性留學生當學伴，究竟意欲何為？」更有網民直斥，這就是為留學生「拉皮條」。

山東大學一份學伴配對公示結果。（網絡圖片）

不過，根據《山東大學關於舉辦中外學生「學伴」活動的説明》，山東大學指舉辦中外「學伴」活動，合法且正當。中外學生「學伴」活動是為促進中外學生學習而舉行的活動，中外學生互為學伴，全部為自由報名，並非為單獨為國際學生尋找學伴。

「學伴」計劃於2016年首批開始施行

2016年10月山東大學國際事務部就曾發表《山東大學「學伴項目」管理暫行規定》（以下簡稱《規定》），《規定》中表明，「學伴項目」是為增加中國學生與留學生的理解與交流，促進山東大學學生國際化的一項活動。

2016年10月29日，山東大學研究生會官網上公開發佈關於招募留學生「學伴」的通知，通知顯示，學伴的學生須具備「有較高的英語或日語、韓語、俄語等外語水準」。

山東大學交換留學生「學伴」報名錶顯示，報名參加的學生除填寫姓名、性別、民族等基本信息之外，還需填寫飲食禁忌、興趣愛好及特長，學伴的學生可以自由填寫「希望學伴的性別」。

山東大學2018年學伴活動現場。（網絡圖片）

而媒體在山東大學官網查詢發現，山東大學齊魯醫學院官網發佈的《公佈2018「學伴」成組結果及第一次「學伴」活動見面Party的通知》顯示，截至2018年11月15日，活動接收共計270份報名資訊。在報名的留學生和中國學生中，現已成功選拔出141名中國學生與47名留學生組成47個友好「學伴」小組。有媒體指，中國學生中，女生確實比較多。

山東大學：網民惡意曲解

針對質疑聲，曾擔任2016年山東大學「學伴」招募的負責人7月11日表示，「一對一」、「一對三」是網友惡意曲解。他介紹，學生自願報名參加，「不存在一個留學生跟三名女生」配比。

他還説，「學伴」施行後，受到學生的歡迎，「報名積極，學生回饋也比較好。」

不過，對於此次事件，有網民指，學校宣傳導向有問題。也有網民分析指出 ，山東大學可能是出於提高國際學生比例考慮，招收大量留學生，但留學生漢語能力不足，遇到各類問題難以處理，因此學校動用大量學生志願者（學伴）來幫助解決問題。把留學生比例提高到一對三，可能是考慮到學生們積極性以後會下降。這實際上是把學校管理成本轉嫁到學生身上。

（澎湃新聞、新民週刊、微博）