涉受賄犯罪大搞權錢交易　國家煙草專賣局前副局長趙洪順被雙開

國家煙草專賣局前副局長趙洪順早前涉嫌嚴重違紀違法被查後，中紀委國家監委網站於星期五（12日）通報，決定給予趙洪順「雙開」處分（開除黨籍、公職），並收繳違紀違法所得，以及涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

通報指，趙洪順喪失理想信念，無視黨紀國法，對中共不忠誠不老實，對抗組織審查；對中央八項規定精神置若罔聞，長期違規頻繁接受宴請，大吃大喝；利用職務便利在職務晉升方面為他人謀取利益，與不法私營企業主沆瀣一氣，大搞權錢交易，收受禮品、禮金，嚴重破壞煙草系統的政治生態；違規從事營利活動，擁有非上市公司股份。

趙洪順是國家煙草專賣局的「首虎」。（資料圖片）

通報批評趙洪順嚴重違反中共的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在中共十八大後不收斂、不收手，性質惡劣，影響極壞，應予嚴肅處理。

事實上，早在2016年6月，中央第二巡視組向國家煙草專賣局黨組反饋專項巡視情況，已通報該局有一系列問題，例如各級一把手權力集中，缺乏有效監督制約，違紀違法問題多發，工程項目、物資採購、宣傳促銷、資金管理等領域廉潔風險大；落實中央八項規定精神差距較大，頂風違紀時有發生，公款吃喝玩樂由明轉暗，駐京辦、培訓中心奢靡浪費問題突出，超標準乘坐交通工具較為普遍，行業內「小金庫」頑疾屢禁不止；選人用人不夠規範，「買官賣官」、「帶病提拔」、「近親繁殖」問題比較突出，執行領導幹部個人事項報告制度不夠嚴格等。

有煙草業內人士更撰文透露，權力運作缺乏透明度，甚至「黑箱作業」是誘發國家煙草專賣局腐敗的主要原因之一，必須要大力提倡和健全企務公開制度，加大公開監督力度，不涉及洩密的都應公開，最終改變「局內人知之不多，局外人知之甚少」，甚至一般人無從知曉的狀況。

（中紀委國家監委）