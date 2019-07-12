一年前被中巡組批不徹底　四川省委書記彭清華再提肅清周永康流毒

四川省委書記彭清華在最新一期中組部主辦的黨刊《黨建研究》雜誌上發表署名文章，又再提到要「徹底肅清周永康流毒影響」。 彭清華已多次撰文提到周永康，中央巡視去年7月對四川的巡視反饋意見則指出，「徹底肅清周永康惡劣影響、營造風清氣正的良好政治生態持續深化不夠」。

彭清華在題為《毫不動搖把堅持黨對一切工作的領導 貫穿治蜀興川事業發展各方面全過程》的署名文章中，兩次提到周永康，分別是「以高度政治自覺接受中央巡視並着力抓好整改，徹底肅清周永康流毒影響」，以及「對周永康流毒影響不可低估，對其給四川政治生態造成的損害不可低估，修復凈化政治生態還需持續用力」。

周永康因受賄罪、濫用職權罪、故意洩露國家祕密罪，於2015年6月11日被法院判處無期徒刑。（資料圖片）

彭清華去年9月亦在《法制日報》的頭版刊出《堅決打贏四川掃黑除惡專項鬥爭》署名文章，表明要「深刻汲取劉漢特大黑社會性質組織犯罪案件教訓，以堅強政治定力徹底肅清周永康惡劣影響，抓鐵有痕、踏石留印開展掃黑除惡專項鬥爭」。

事實上，對於曾擔任多年省委書記的周永康，四川省在肅清其流毒方面已做了不少工作。而在被中巡組批評「不夠」後，四川省更有召開落實反饋意見整改動員大會。

被中巡組批評「不夠」後，四川省隨後召開落實反饋意見整改動員大會。（資料圖片）

據彭清華當時在會上説明，周永康在四川的流毒影響主要在五個方面較為突出，搞團團夥夥、拉幫結派；喪失理想信念，當「兩麪人」、「兩面派」；踐踏黨管幹部原則、敗壞幹部隊伍風氣；利用職權搞權錢交易、利益輸送；家風敗壞、慫恿親屬子女利用自己的權力和淫威牟取私利。

為深刻汲取周永康案的教訓，四川省委更特別出台《中共四川省委關於徹底肅清周永康流毒影響持續凈化四川政治生態的決定》。

有內媒分析，從四川省的各項舉動，「我們也不難看出，周永康作為政治生態的『污染源』，對四川方方面面都曾經造成了影響，包括政法系統及組織系統」。

（綜合報道）