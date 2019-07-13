【解碼中南海重構】為何毛習都有「火中取栗」的歷史覺悟

導語：為時一年半的中國「黨政機構改革」，在觀察人士的沉寂中暫告一段落。但是外界的沉默，無礙於此次改革的重要性。如果説2012年的「習王反腐」是險峻的「火中取栗」，那此次機構改革，雖然不是一出大戲，但是確是沉默的「風暴」，是習近平「居安思危」理念的集中呈現。今天中國處於世界百年格局「大變」中，不再如100年前是看客，而是站到了變局的舞台中央。如何掌控中國這艘大船安然度過「變局」的暗湧，更加現代化的體系、機構、制度就是「船槳」，是整艘船的「控制力」。因此，100年後，當後人回望這個時代，希望他們在評價中國的時候，能夠看到這次機構改革的重要性。

中國黨政機構調整7月份剛剛結束。（網絡圖片）

今天在中國輿論場上瀰漫着一種很強烈的聲音，就是認為在近幾年涉及諸多領域的改革中，民眾缺乏獲得感。這種質疑聲音不應該被忽視，這代表了中國內外部很多人的一種觀感。同樣，在7月份剛剛結束的中國黨政機構調整，儘管中國官方賦予了此次改革極高的評價和定位，但是對於中國民眾而言，卻反應寥寥，評論乏善可陳。

背後的原因或許是多方面的。其一，如習近平所言，機構改革都是「頂層設計」。頂層設計的另一種含義就是與民眾的距離較遠，不是民眾能夠直接感受到的，民眾自然缺乏切身觀感。其二，在中國今天輿論環境下，對於政治的討論都在「收緊」，這就造成在微博、微信等中國社交平台上關於此次機構改革既無人敢説、又無人可説的情況出現。第三，中國普通百姓對於機構改革議題缺乏興趣度，對於他們而言，關注的仍然是身邊的娛樂八卦、柴米油鹽，如「機構改革」這一類頂層設計，討論興趣不大。當然，同樣不容否認的是，中共推行的一些改革由於既得利益集團盤根錯節、進行阻撓而導致措施不到位。這些都導致了「民眾改革獲得感不強」的結果出現。

習近平上台以後掀起了反腐風暴。（資料圖片）

但是，以此次中國大規模黨政機構改革為例，民眾的感受不深，或者與民眾沒有直接關係（儘管這項重要改革將間接影響中國人的生活），就不進行改革了嗎？今天關心中國的觀察家們，不應該用這種「以偏概全」的觀點去解讀中共和習近平。

無論是此次機構改革，還是之前的軍隊改革，都是習近平作為中國第五代領導人「居安思危」理念的具體呈現。這與1949年後，毛澤東堅持在中國經濟尚未完全發展起來的情況下進行「兩彈一星」的想法殊途同歸。多維新聞此前曾將毛澤東與習近平進行比較，認為這兩位中國領導者，在某種精神氣質上有着相同的特點和傳承。具體來説就是「居安思危」和「火中取栗」的精神特質。

上世紀五十年代，剛剛經歷過朝鮮戰爭，中國經濟剛剛起步、中國已經獲得穩定的「安全局勢」下，毛澤東頂住巨大的壓力，以「危機意識」為導向，推進「兩彈一星」（對核彈、導彈和人造衞星的簡稱）的研製，在巨大的爭議中，讓中國的軍事和航天實力直接走進了世界第一梯隊，實現了這個古老民族的「獨立自主」，為此後近70年中國沒有出現大的戰爭和動亂奠定了基礎。

中國第一顆原子彈試驗成功後，歡呼的工作人員。（網絡圖片）

對比「兩彈一星」，外界不妨再以機構改革為例來認知習近平的「居安思危」理念。很顯然，在2018年3月之前，中國的黨政機構其實並沒有淪落到「病入膏肓」的情況，當時中共黨政軍羣團的機構設置，仍然能夠適應當前中國發展的需要，仍然大體上處於一種「安全」的狀態。但是，機構臃腫和人員無為，已經開始逐步構成今天中國實現「現代化」、應對「百年變局」最大的挑戰。「九龍治水」、「政令不出中南海」，都是外界頻繁拿來形容中國機構執行力弱化的特殊用詞。中國總理李克強也曾數次拍桌痛罵「官員無為」。實際上，任何一個王朝進入其衰敗的末期，都是從官僚系統臃腫以及相伴隨的執行力下降和官員的腐敗開始的。在這個時候，習近平就必須要「思危」，防微杜漸，有備無患。正如習近平之前所説「功成不必在我」，今天的機構改革甚至全面改革，習本人並非寄望於「今日功成」，而是為下一個百年做鋪墊。

在毛與習的腦海中，與「居安思危」共同存在的，還有一個「火中取栗」的觀念。其含義就是面對某個緊急的風險或挑戰，但是如果去着手解決，更有可能遭到「反噬」。是默默的「擊鼓傳花」，還是「一代有一代人的使命」？

毛與習選擇了後者。坦率的説，這也是習近平與江澤民、胡錦濤兩任中國領導人相比最具有獨特性的特質。最能體現這個特質的代表性事件，在毛澤東時代就是「朝鮮戰爭」。很顯然，當時作為剛剛經歷過對日戰爭和內戰的中國而言，挑戰世界「一霸」美國，在所有人眼裏都是雞蛋撞擊石頭的做法。但是毛澤東頂住巨大的內部壓力向美國宣戰，對於中國而言，朝鮮戰爭最大的成果不是拯救了朝鮮，而是保障了中國國防數十年的安全。

於習近平而言，在2012年後掀起的轟轟烈烈的反腐風暴中，他對周永康、令計劃、郭伯雄、徐才厚等一系列「諸侯大員」的反腐，同樣是形勢險峻的「火中取栗」，稍有不慎就會被「蛇」反咬。難道習近平不能睜一眼閉一眼，擊鼓傳花，讓大老虎繼續「逍遙下去」，讓官場繼續「腐化下去」嗎？做個「太平天子」是最簡單不過的事情了。但是他沒有選擇這條道路，而是選擇了風險重重的「化解危機，火中取栗」，實現他的歷史使命。

事情總有其兩面性，每個人都會因為自己的觀念去選擇符合自己「世界觀」的角度去看待一件事情。因而，外界有許多人從政治層面去批判中共，批判機構改革，本也 無可厚非，但是人們更希望可以有越來越多的人開始用理性、中立的視角去看待這個世界。對於習近平和他所領導的中國來説，其存在的價值和所承擔的歷史使命，從來不是「民主」「專制」二元圖景中所描述的挑戰「民主」、「自由」、「西方價值觀」等，也不是構建一個只有「中國道路」的世界，而是要打破「西方中心論」，給這個世界更加多元的選擇。