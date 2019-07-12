【美台軍售】王毅：美國不要「玩火」　必將搬起石頭砸自己的腳

中國外交部星期五（12日）宣佈，將會制裁對台售武的美國企業。 另一邊廂，正在匈牙利首都布達佩斯訪問外交部長王毅，亦有就美台軍售及允許台灣總統蔡英文出訪過境美國等事，闡明中方嚴正立場。

王毅重申，中方已就美台軍售向美國提出嚴正交涉，亦有就蔡英文過境美國表示嚴重關切，堅決反對美台進行任何形式的官方接觸。

王毅指，台獨分裂活動逆歷史潮流而動，違兩岸民心而為，「沒有前途、沒有出路，註定失敗。」（資料圖片）

王毅指，台獨分裂活動逆歷史潮流而動，違兩岸民心而為，「沒有前途、沒有出路，註定失敗。」台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉，任何人、任何勢力都不能阻擋兩岸實現統一的歷史進程，都不要低估中國政府和人民捍衞國家主權和領土完整的堅定意志。

王毅又指，中國敦促美國充分認識到涉台問題的嚴重性，以實際行動恪守「一個中國」的承諾和中美三個聯合公報規定，切實按照兩國元首就推進協調、穩定、合作為基調的中美關係達成的重要共識，正確處理涉台問題。美國不要向台獨分裂勢力發出錯誤信號，不要一錯再錯，更不要在涉台問題上玩火，「如果試圖給中美關係製造新的困難和麻煩，最終必將搬起石頭砸自己的腳。」

（中國外交部）