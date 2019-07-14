【新疆再教育營】中國獲37國聯名支持　環時：西方應羞恥

中國政府在新疆設置「再教育營」（中方稱為「職業技能教育培訓中心」），被指用以關押維吾爾族、哈薩克族等少數民族穆斯林民眾，在國際上引起廣泛批評。許多國家政府及非政府組織指其侵犯人權。 在聯合國人權理事會的22個成員國發公開信譴責中國在新疆任意拘押穆斯林後，俄羅斯等37個國家其後聯名發信到聯合國人權理事會，支持中國在涉疆問題上的立場。 官媒《環球時報》14日（星期日）發表的社評稱，37個國家的代表性「大多了」，又指它們的聲音也更實事求是，客觀公正，不受偏見的左右，西方應當為自己冒充全人類正義的化身而感到羞恥。

英國廣播公司（BBC）近日報道，有證據顯示當地有大規模將維族孩子與其父母，甚至與外界隔離，送往寄宿學校生活，務求從小改變維族的文化。（BBC）

社評題為「37國支持新疆治理，這才是正義」，表示這37個國家中有不少是伊斯蘭國家。如果不是相信中國在真心實意地反恐、去極端化，如果不是清楚新疆並不存在所謂對穆斯林的迫害，這些伊斯蘭國家決不可能站出來明確支持中國的新疆政策。也可以看出，儘管西方輿論對新疆的報道不斷編織「宗教迫害」的標籤，但這些蠱惑並未在伊斯蘭世界產生他們所期望的效果。

社評稱，一些西方精英心術不正，又充滿道德傲慢，嚴重脱離他們評頭品足的新疆事務的現實，表演了十分荒唐可笑的優越感，又指極端主義在全世界蔓延，西方在很多時候客觀上扮演了推波助瀾的角色，並使中國等非西方國家深受其害。

社評又稱，西方試圖完全由它們定義恐怖主義的概念，在政治上影響甚至操控其他國家，註定是要四處碰釘子的。西方應該意識到，如果要與世界的多樣性對抗，它們就只是一小撮，它們應當為自己冒充全人類正義的化身而感到羞恥。

（《環球時報》）