安徽縣醫院幹部涉受賄逾200萬判囚8年　29箱茅台酒被依法沒收

近日，安徽六安舒城縣人民醫院原黨委委員、工會原主席劉倫德涉嫌受賄等罪案件在舒城法院公開宣判，劉倫德涉受賄罪、國有事業單位人員濫用職權罪和串通投標罪，決定執行有期徒刑8年，並處罰金56萬元（人民幣．下同） 。 據悉，劉倫德收受的財物中，有價值逾15萬元的29箱貴州茅台酒，被依法沒收並上繳國庫。

案件庭審現場。（網上圖片）

法院指出，經審理查明，2005年至2018年間，劉倫德利用擔任縣醫院藥劑科副主任、主任、工會主席、黨委委員的職務之便，在負責縣醫院藥品採購、醫療器械設備和醫用材料引進、對外項目合作等方面為他人謀取利益，多次非法收受或者索取他人錢款共計200萬餘元，另收受價值約15.8萬元的貴州茅台酒29箱、價值9980元的蘋果與聯想手提電腦各1部、iPhone兩部、三星與諾基亞手機各1部。

法院還指，劉倫德還在具體負責核磁共振項目、腫瘤放療中心投資項目考察、談判、合同審核、資金結算等過程中，多次收受合作方代表人給予的財物，故意不履行或不正確履行職責，致使國家財產損失約319.56萬元。

此外，2011年至2015年間，縣醫院採購醫療設備過程中，時任縣醫院藥劑科主任的劉倫德作為招標方具體負責人，因多次收受康和公司經營人劉勝軍給予的財物，於是事先向劉勝軍洩露招標資料，根據劉勝軍提供的設備品牌、技術參數等製作招標要求，並在評標過程中給予關照，劉勝軍因此14次中標，中標項目金額合計約638萬元。

（澎湃新聞）