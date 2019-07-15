解放軍預告東南沿海軍演　官媒：大規模聯合演習5大軍種全部參演

據微信公眾號「國防部發布」14日消息，解放軍於近日在東南沿海等海空域組織演習。消息指，此次演習是根據今年全軍年度計劃作出的例行性安排。 官媒環球網今天（15日）引述消息人士稱，這次演訓可能五大軍種全部參演，是一次大規模聯合演習。 另一方面，由於國防部宣佈軍演的時間點，正在美國宣佈對台軍售，以及台灣總統蔡英文在紐約作「過境外交」之後，外界認為此次軍演旨在警告美國和台灣。

環球網稱，這次演訓可能五大軍種全部參演，是一次大規模聯合演習。（資料圖片）

環球網分析，首先，這條演習消息的發布方是國防部。一位長期關注國防部信息發布的專業人士表示，在東南沿海舉行例行性演習並不特別，特別的是國防部主動對外通報，「國防部發布的都不是小事，都是大事情」。

報道指出，2014年、2016年、2018年夏季期間，解放軍均在東南沿海舉行例行性演習，這些演習多是由媒體率先做出報道，然後官方再進行回應。而針對一次例行性安排的演習，國防部鄭重地主動發布一條消息，這顯然是在為此次演習可能產生的轟動效應做出鋪墊。

2014年、2016年、2018年夏季期間，解放軍均在東南沿海舉行例行性演習。（資料圖片）

其次， 這條消息的主語是中國人民解放軍，這意味著陸、海、空、火箭軍、戰略支援部隊五大軍種可能悉數參演，很可能是一次高級別、大規模的聯合演習。

報道引述一位要求匿名的相關人士表示，這種表述方法肯定不是由某軍種牽頭、其他軍種參與的模式，而是由戰區聯合作戰指揮中心、甚至中央軍委聯合作戰指揮中心組織的一次演習。

該人士指出，提高聯合作戰能力是2015年開啟的軍隊改革的重大目標。在今年八一建軍節到來之際，由戰區或更高的機關組織一次多軍種聯合演習可以更好地檢驗部隊在指揮、作戰、訓練和保障等方面的最新成果。「這次演習也能夠更好地檢驗解放軍挫敗一切分裂活動、維護國家主權和領土完整的能力。」

第三，這條消息沒有公佈演習時間，僅僅説「近日」。上述人士表示，這恰恰説明這次演習隨時都可以進行，這更好地體現出實戰性，體現瞭解放軍召之即來、來之能戰、 戰之能勝的強軍目標。另一方面也是對社會公眾的提醒，告知大家近日在相關海空域可能會對漁民的正常作業，空中的航班造成影響。

此外，上述人士還指出，以往國防部在回應媒體報道中會提及「不針對任何特定目標」，但此次發布中卻少了這些詞句，這表明此次演習可能有一些特定目標，甚至不排除針對特定目標進行一些特定戰法、戰術的演練。