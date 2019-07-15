雲南原省委書記秦光榮湖南官場醜聞曝光：情婦挺着大肚子大鬧市委

雲南省委原書記秦光榮主動投案後引發雲南、湖南官場商界震動。《財新週刊》最新一期文章曝光了他在湖南官場的往事。包括製造「跳票事件」引發不滿；以及他的一名情婦曾挺着大肚子大鬧長沙市委大院等。

秦光榮主動投案後引發雲南、湖南官場商界震動。（微博@能玩會跑）

現年68歲的秦光榮祖籍是湖南永州，早年仕途在湖南官場。1983年6月，秦光榮從湖南省零陵地委宣傳部幹事升任中共共青團湖南省零陵地委書記，之後仕途順利，兩三年就有一次升遷。

1990年3月，不滿40歲的秦光榮升任家鄉零陵的地委書記。三年後，又轉任長沙市委書記。

1994年12月，44歲的秦光榮進入湖南省委常委班子，躋身省部級官員之列。

報道稱，1998年1月，長沙官場發生一起「跳票事件」，據稱，長沙市人大換屆選舉新的市長，當局已經有中意的市長提名人選，而作為長沙市委書記的秦光榮通過運作，支持一個非當局提名的人選從票箱中跳出來當選市長。

秦光榮此舉引起不滿，當年2月，他卸任長沙市委書記，僅保留省委常委一職。1999年，秦光榮調任雲南，出任省委常委、政法委書記，屬於平調。

據數名湖南籍官員透露，秦光榮的私生活也頗受輿論非議。其在永州任職期間與多名女子有染，升任長沙市委書記後，曾有一名永州女子挺着大肚子到市委大院找秦光榮，後被秦光榮的妻弟黃永明出面擺平此事。

據湖南媒體人士透露，為對衝秦光榮情婦大鬧市委大院的負面影響，《長沙晚報》記者龍鋼躍採寫了一篇關於秦光榮夫婦伉儷情深的報道，此後，龍鋼躍從記者一路做到《長沙晚報》社社長，再轉任長沙市宣傳部副部長。

秦光榮因兒子涉華融案被捕「不得不投案」。（資料圖片）

2019年5月9日，中紀委發佈消息，秦光榮因涉嫌嚴重違紀違法，主動投案。

據內媒報道指出，在2018年年底，秦光榮的兒子秦嶺被控制，秦光榮就成為驚弓之鳥，再半年後，秦光榮不得不攜妻投案。

知情人士透露，2015年底，秦光榮通過金融系統高官牽線，將兒子秦嶺送進華融資管公司，擔任了華融投資董事會主席。秦嶺被查，則是由華融原董事長賴小民貪腐案牽出。

另有媒體報道，曾任省委書記的秦光榮影響力巨大，負責查辦的很可能是相對偏好西南地區的中央紀委第十審查調查室，投入的「兵力」估計在100人以上。

秦光榮投案被查8天后，湖南省人大常委會副主任向力力被調查。

5月24日，秦光榮心腹，雲南城投董事長許雷也主動投案。許雷掌管的雲南城投對和秦光榮交往甚密的湖南籍商人多有照顧。

隨着秦嶺、秦光榮被查，多名與秦光榮父子交往密切的湖南籍商人亦被協查，包括中科恆源股份有限公司董事長向軍、長沙通程控股股份有限公司董事長周兆達等，湖南多家上市公司通程控股、長沙銀行、華天酒店等亦牽連其中。