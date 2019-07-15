三峽大壩「變形」謠言瘋傳　「後真相時代」挑戰官方權威

「三峽大壩已經變形，一旦潰壩，半個中國將生靈塗炭，垬（暗指土共）和那些大家族也將玩完！」6月30日，名為「冷山」的Twitter用户發帖聲稱，三峽大壩有決堤風險，並且配上所謂證據：兩張疑似Google衞星圖的三峽大壩圖片拼接在一起，其中左圖中看不出大壩有異常，右圖中壩體有明顯扭曲，對比效果明顯。一時之間，中外傳媒爭相報道，三峽集團和官媒《人民日報》旗下的《環球時報》爭相「闢謠」，弄得網民之間吵鬧了一番。

名為「冷山」的Twitter用户早前傳播「三峽大壩變形」的相關消息。（網絡圖片）

事情前因後果很簡單。7月2日，長江三峽集團流域樞紐管理局樞紐運行部主任專業師曹毅表示，用户看到的Google衞星圖並非衞星直接拍攝，而是經過一系列演算法處理形成，由於Google地圖和中國地圖的某些演算法不同，因此顯示某些場景出現偏差。曹毅還説，Google地圖顯示的三峽片區的地形，經常會出現不準確的地方，因為「座標被處理過」。

據內地《澎湃新聞》報道，根據另一位衞星遙感專家分析，從Google地圖上看到的衞星圖片，是通過拍攝的多張圖片，結合地理座標等資訊，經過拼接修正後生成的。國外公司通常不掌握中國的重要地理座標資料，因此修正後的圖片就會不準確，視覺效果上可能發生變形。

「當娛樂新聞看了。」曹毅用一句話簡單總結他和同事們的觀感，他本人每天都在三峽大壩工作，如果真的出現肉眼可見的變形，肯定會被發現：「大壩出現一條裂縫都是重大隱患，如果出現這麼大變形那還得了？」

造謠成本低 闢謠成本高

對於衞星遙感專家和業內人士而言，「變形潰壩」一説可能不值一駁，不過社會大眾不一定具備工程科學知識，傳媒亦有可能疏於判斷事件真確與否，導致坊間造謠成本低，闢謠成本高。

所謂「造謠成本低」，意指在「後真相年代」，人們質疑官方資訊以至普通常識，有意無意間選擇自己所偏好的資訊，而互聯網科技則助長這種心理趨勢。首先，互聯網資訊經常未經核實，彈指之間就可以傳遍全世界，觸發輿論風暴，其次是社交媒體的演算法「太過貼心」，往往只按用家的情感偏好，過濾和供應相關資訊，結果之一是反覆加深偏見，挑起不理智的恐懼和憤怒。

綜觀是次三峽「變形潰壩」風波，「冷山」輕而易舉地搜尋出兩張衞星圖，利用「同框效應」作未經核實的對比，驟眼看來好像證據確鑿，即使不去猜度造謠者的用心，造成的實際效果確是引導網民在缺乏驗證之下，質疑大壩的安全度。由於事涉以億計人命，而三峽大壩又是爭議不絕的明星工程，網民和傳媒儘管不會全盤相信，也不得不「認同」，不管是作為「頭條新聞」抑或「八卦新聞」傳播，都有「新聞價值」可言。

為反駁謠言，中國航天科技集團調動高分六號衞星實地查看三峽大壩。（中國航天科技集團）

至於「闢謠成本」高，意指在「後真相時代」，相比有機自發的網絡病毒式傳播，受影響的機關一般反應相對較慢，並且難以立刻準確抓住輿論要點，有系統而有效地把謠言連根拔起。

有港媒評論指，三峽「變形潰壩」的謠言之所以能掀起風波，是因為內地當局反應「前後不一」，引發「公關災難」，致令流言蜚語如雪球般愈滾愈大，一發不可收拾。雖然這種講法有一定道理，但這場風波也不能全怪在當局頭上，同時要認識到應對流言的難處。

「變形潰壩」的謠言自7月1日流傳，三峽集團於2日派出專人詳盡解釋，繼而有內地各大傳媒長篇大論去闢謠，例如《環球時報》於4日開宗明義以「反華份子拿三峽大壩搞事」為題，指斥大壩變形之説是「一則極度弱智的謠言」，並且詳盡貼出多張Google衞星圖，指出三峽大壩「變形」並非一朝一夕之事，多年前已經由於數據拼合調整問題，出現各式各樣有偏差的形狀。

起初官方回應強勁而有力，謠言看似不再存在炒作空間，不過世事難料。就在《環時》炮轟「反華份子」一日之後，湖北宜昌三峽大瀑布風景區有限公司於5日宣佈，由於「上游建設施工」，「現進入截流階段」，「導致瀑布斷流」，景區自6日起暫停營業一星期，至上週六（7月13日）為止，確實恢復營業時間仍有待公佈。

管理景區的公司以「上游工程」輕輕一筆帶過暫停營業的原因，對於近日的流言蜚語缺乏敏感度，給予外界的觀感是官方恍如口頭上嚴詞否認，行動上卻似有所隱瞞，變相催生更多陰謀論。

三峽大瀑布景區上游建設施工，導致瀑布斷流，結果催生更多陰謀論。（網絡圖片）

各機關缺乏溝通和敏感度

由此可見，個別官方機關缺乏互相溝通，在瞬息萬變的輿論環境中，有時會誤觸陷阱，滋長和擴散謠言。例如三峽集團本來已逐步闢謠，降低假新聞的殺傷力，然而在三峽景區宣佈停業後，當該集團於6日進一步澄清，指大壩現狀「符合重力壩變形規律」，「壩體變形處於彈性狀態」，這一輪補充卻疑似「好心做壞事」，消息反而被傳媒大肆炒作，拿來作大壩「變形」的官方證據，同時影射當局講法「前後不一」。

三峽集團的本意是為求精確，講解點明建築科學所定義的「變形」屬於正常輕微位移，但未顧及到傳媒已搶先定義「變形」二字是特指Google衞星圖所見的「壩體扭曲」現象。其次，該集團一開始針對地圖製成方式作澄清，未有抓住「變形」二字搶先解畫，錯失先機後再作補充，結果卻是愈描愈黑，真相愈辯愈不明。

不過這些波折也不能全怪在官方頭上，「彈性變形」的定義在《新京報》報道原文非常清晰，意指壩體「受水位和温度影響呈週期性變化」，出現正常的極小幅度位移。部份傳媒一則未有完整闡述「彈性變形」的定義，二則未有引用原文所載的位移數據，表明以毫米計的移動幅度根本不會危害大壩結構，盲目抽出「變形」二字大造文章，有斷章取義之嫌。

上述情況還未算是「公關災難」，充其量只可批評各機構之間欠缺溝通，未有充足估計輿情反應。在這一場小風波中，相信只有極少數人會認真看待涉事流言，擔憂三峽大壩決堤，至於拿來説事的人，也是抱着譏諷取笑「中國製造」的心態，挖苦幾句而已。不過，這樣一則流言「居然還被人『進口』到了境內的微博上」，促使官方大費周章去闢謠，可不是純粹「反華份子」搞事所得解釋。

長江三峽大壩興建前後均有極大反對聲浪。（視覺中國）

屢禁負面消息自招嫌疑

三峽大壩自構思之初已爭議不絕，興建前後均有極大反對聲浪，中共亦容許黨內外作有限度辯論。1992年全國人大表決建設議案，贊成票「竟然」只佔總數票三分之二左右，迄今仍是歷來得票率最低的獲通過議案。在這歷史背景下，社會如今仍質疑，三峽大壩的經濟效益能否抵銷生態成本，其建設品質能否抵禦自然力量和軍事攻擊，周邊地震頻繁是否與大壩有關。雖然當局多年來反覆解説，但擔心憂慮仍揮之不去，才令流言有機可乘，可見釋疑工作仍有待加強。

其實，不論是否身處「後真相時代」，謠言的威力從來都只在於「可能是真的」，單是這可能性就足以挑動情緒，大眾輕則以傳播自己也半信半疑的資訊來抒發內心感受，重則以空穴來風未必無因的心態，視謠言為挑戰官方權威的基礎，於是陰謀論轉化為政治行動。無論官方如何論證大壩功能卓絕，有效防汛和發電，品質足以抵禦核攻擊，而大壩自身絕無可能引發2008年汶川大地震，只要大眾的心結一日不解，謠言風波就會持續發生。

坦白説，這個「心結」未必直接關乎大壩品質和功能，大眾有可能通過傳播謠言，表達對箇中貪腐醜聞的不滿，進而牽連中國政府的整體公信力。自2006年主體工程竣工起，三峽大壩後續工程的腐敗新聞不絕，例如2014年初，中共中央巡視組透露，工程招投標每年總規模至少在100億元人民幣以上，存在黑箱操作、分包及親友插手工程建設等問題。

當年3月下旬，三峽總公司董事長曹廣晶與總經理陳飛同時被免職，然而之後兩人卻「安全着陸」，分任湖北、湖南副省長，引來些許責難和諷刺。

總而言之，三峽大壩工程早就背上「歷史包袱」，運作過程中衍生腐敗問題，經官方和傳媒多次曝光，依然未能根治之餘，甚至未有主事幹部需問責交代，各類爭議都被強行壓制。有未解決的爭議又不容討論，有官方承認的不公卻無從追究，無怪乎三峽問題會成為謠言傳播的温牀，成為民眾宣洩不滿的渠道。

上文刊載於第171期《香港01》周報（2019年7月15日）〈三峽大壩「變形」謠言瘋傳 「後真相時代」挑戰官方權威〉。

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