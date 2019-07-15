【美台軍售】外交部與官媒齊發聲警告：對台軍售美企要付沉重代價

美國國防部日前批准了總值約22億美元的對台軍售案，引發中國外交部和官媒集體炮轟，並發聲警告對台軍售的美企要付出沉重代價。

蔡英文政府多次被批「挾洋自重」。（多維新聞網）

外交部發言人耿爽今天（15日）在例行記者會上指出。美方向台灣出售武器嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，損害了中國主權和國家安全。



他並稱，為了維護國家利益，中方將對參與售台武器的美國企業實施制裁，中國政府和中國企業將不會同這些美國企業開展合作和商業往來。

7月14日，央視《新聞聯播》刊播國際鋭評稱，制裁對台軍售美企堅決維護國家利益。

評論表示，針對美方近日批准向台灣出售總值約22.2億美元武器裝備一事，中國外交部宣佈，中方將對參與此次售台武器的美國企業實施制裁。這是一個主權國家為維護國家核心利益而採取的必要和果斷措施。

評論指出，主權不可侵犯，內政不容干涉。任何為利益而想挑戰中國國家主權、統一、領土完整和安全的企業與個人，最終要為自己的短視行為付出沉重的代價。

評論表示，美國企業參與向台灣出售武器，根本不是單純的商業交易，而是嚴重損害中國主權和安全利益的行為。評論並強調，中國對涉事美方企業實施制裁，合情、合理更合法，中國政府和企業決不會同損害中國國家利益的企業進行任何形式的合作與商業往來。

美國此次對台軍售包括有被稱為「地表最強坦克」的M1A2T艾布拉姆斯（Abrams）坦克。（網上圖片）

針對美方近日批准向台灣出售總值約22.2億美元武器裝備一事，中國外交部7月12日宣佈，中方將對參與此次售台武器的美國企業實施制裁。

梳理髮現，此次對台軍售是美國總統特朗普（Donald Trump）上任後對台軍售金額最高的一筆。

據美國國防部網站顯示，此次軍售主要內容包括：108架M1A2T「艾布拉姆斯」（Abrams）坦克，250枚FIM-92「毒刺」（Stinger）防空導彈、14輛M88A2裝甲救濟車、16輛M1070A1重型裝備運輸車。

據內媒觀察網報道稱，上述軍備相關美企、機構、人物包括：M1A2T坦克由美國通用動力陸地系統公司設計、並由美軍「聯合系統製造中心」（Joint Systems Manufacturing Center）負責生產。「毒刺」（Stinger）防空導彈的生產商，則為美國大型國防合約商雷神公司。

此外，M88A2裝甲救濟車由英國航太系統公司（BAE）生產，M1070A1重型運輸車的生產商為美國豪士科集團（Oshkosh Corporation）。

另據五角大樓報告指出，該軍購案還涉及30個美國政府部門、以及15名軍工企業代表。