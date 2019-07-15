歐洲伽利略導航系統全面暫停服務　專家披露與中國北斗核心差距

日前，四大全球導航系統之一的伽利略，陷入全面暫停服務狀態，引起廣泛關注。有內地專家指，北斗系統擁有稱為「星間鏈路」的技術，因此不容易出現全系統暫停服務的情況。

伽利略系統示意圖。（網絡圖片）

當地時間7月11日（上星期四）22時45分，歐洲GNSS服務中心發佈公告，稱伽利略系統所有衞星「服務降級」，導航信號可能不可用，正在儘快修復。而就在7月14日（星期日）凌晨4時15分，歐洲GNSS服務中心再次發佈公告，宣佈「用户服務中斷」。

據觀察者網7月15日（星期一）報道，自1978年美國發射第一顆GPS衞星以來，人類對全球導航衞星系統的建設已經超過40年，形成了美國GPS、俄羅斯GLONASS、中國北斗和歐洲伽利略四大系統。

報道稱，從7月10日（上星期三）開始，由中國建設運行的國際GNSS監測評估系統（iGMAS）就已經記錄到伽利略系統的信號異常。從7月10日和11日的衞星工作狀態圖中發現，伽利略系統中的所有衞星都出現了步調一致的「掉線」，初步判斷問題出在地面系統。

資料顯示，iGMAS是全球第一個涵蓋四大導航系統的監測平台，也是中國第一個在聯合國框架下發起並主導的科學工程。iGMAS的跟蹤站遍佈全球，包括8個國內站、14個海外站，甚至在北極的黃河站和南極的中山站也設有跟蹤站，能夠在全球範圍內對四大導航系統的信號進行接收測量，對數據質量進行評估。

值得關注的是，作為「伽利略」的死對頭——中國「北斗」導航系統卻在此時「補刀」。7月12日，中國官方消息稱，經西安衞星測控中心核實，在軌運行的34顆「北斗」衞星運行良好，狀態穩定，正常提供導航服務。

北斗全系統暫停服務機會低

據悉，中國曾耗巨資加入「伽利略」研發，但後來被迫退出。中國因此決心加速開發「北斗」，並趁「伽利略」組網緩慢之機，連續發射多顆衞星，從後者搶走PRS頻段。

科研工作者石豪分析稱，想要北斗出現這種全系統暫停服務的情況，還是有點困難的，這都源於一項北斗擁有，GPS也有，GLONASS都有，就伽利略沒有的技術——星間鏈路。星間鏈路是指用於衞星之間通信的鏈路，通過星間鏈路可以實現衞星之間的信息傳輸和交換。

（觀察者網）