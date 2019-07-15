中國外交人事洗牌　原常駐聯合國代表馬朝旭任外交部副部長

近期中國外交系統人事調整頻密，此前卸任中國常駐聯合國代表職務的馬朝旭去向已明。 中國外交部官網「主要官員」欄目更新顯示，馬朝旭已任外交部副部長，分管國際組織和會議、國際經濟及軍控事務。

2018年11月9日，時任中國常駐聯合國代表馬朝旭在安理會上發言。（視覺中國）

此前經常以中國外交部新聞發言人身份出現的馬朝旭對外界來説似乎並不陌生。

公開資料顯示，1963年9月出生的馬朝旭黑龍江哈爾濱人，他長期任職於外交系統，被看作是外交系統的一名「新星」。據悉，馬朝旭是外交部領導中為數不多的一名博士。

1987年，馬朝旭進入外交部國際司。其從1989年到1996年曾「三進三出」國際司，其間不僅赴倫敦政經學院經濟和政治學專業進修，還曾去紐約聯合國中國代表團常駐3年。

1996年開始，馬朝旭先後擔任國務院外事辦、中央外辦、駐英國大使、駐比利時大使等多個職務。

2004年馬朝旭重回外交部，先是擔任政策研究司副司長，後升任司長這個被認為含金量較高的職位。

2009年，馬朝旭轉任新聞司司長兼外交部新聞發言人。兩年後，升任外交部部長助理，主管國際組織和會議、國際經濟、軍控事務及新聞工作。

中共十八大後，馬朝旭外放出任中國駐澳洲大使。2016年3月出任常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表，晉升副部級。2018年1月25日擔任中國常駐聯合國代表。

據瞭解，馬朝旭在常駐聯合國代表崗位上任職時間剛過一年半，是任期最短的常駐聯合國代表。

曾有評論指出，作為中國在聯合國總部站在第一線上的人，馬朝旭將是推動習近平領導下更具雄心、更強硬外交政策的排頭兵。