習近平《求是》刊文：提高中共高級幹部防範政治風險能力

據新華社報道，中共黨刊《求是》星期二（16日）將刊登中共總書記習近平題為「增強推進黨的政治建設的自覺性和堅定性」的文章。文章指出，要提高各級領導幹部，特別是高級幹部辨別政治是非、防範政治風險等能力。

習近平在文章指，要把準政治方向，堅持中共的政治領導。（資料圖片）

習近平在文章指出，要把準政治方向，堅持中共的政治領導，夯實政治根基，涵養政治生態，防範政治風險，永保政治本色，提高政治能力，為中共不斷發展壯大提供重要保證。

文章稱，中國特色社會主義最本質的特徵是中共領導，中國特色社會主義制度的最大優勢是中共領導，中共是最高政治領導力量。堅持黨的政治領導，最重要的是堅持黨中央權威和集中統一領導，這要作為黨的政治建設的首要任務。

文章指出，必須以永遠在路上的堅定和執著，堅決把反腐敗鬥爭進行到底，使中共永不變質、永不變色。領導幹部，特別是高級幹部要明大德、守公德、嚴私德，做廉潔自律的模範。

文章並稱，要教育引導各級領導幹部增強政治敏鋭性和政治鑑別力，不斷提高各級領導幹部，特別是高級幹部把握方向、把握大勢、把握全局的能力，辨別政治是非、保持政治定力、駕馭政治局面、防範政治風險的能力。

（新華社）