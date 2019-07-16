【沙田遊行】環時：騷亂有如敍利亞　不追究施暴責任是痴人説夢

星期日（14日）的沙田遊行最終演變成警民衝突。當中一名警員於商場清場時，被一名男示威者咬斷手指。 官媒《環球時報》刊文評論，稱警察的斷指是施暴者對香港法治的羞辱，又指香港的情況，有如利比亞、敍利亞或是海地的騷亂表現，不追究施暴責任是「痴人説夢」。

環時文章稱，新城市廣場的衝突有如像是利比亞、敍利亞或是海地的騷亂表現。（蔡正邦攝）

文章指，示威者在沙田新城市廣場圍毆警察的場景非常令人震驚，至少有2名警察有手指被折斷，這是施暴者對香港法治的羞辱。一些暴徒正在利用警察的剋制，犯下任何法治社會都不能容忍的罪行。

文章稱，這與人們以往對香港的認識完全「對不上號」，更像是利比亞、敍利亞或是海地的騷亂表現。近來香港出現「人肉」（起底）執法警察、威脅媒體機構等極端現象，這一切都與民主多元價值背道而馳。抗議活動的暴力化嚴重打擊法律的權威。如果局勢就這麼演變下去，香港最終可能喪失競爭力，成為「最大的噩夢」。

「施暴者跑得了初一，跑不掉十五」

文章強調，激進反對派一旦把矛頭指向《基本法》和「一國兩制」的憲制秩序，必將撞上一堵強大的牆。他們被小場景內以及暫時的氣氛所迷惑，那份囂張只能是瞬間和短暫的，歷史給他們準備足夠的懲罰。「施暴者跑得了初一，跑不掉十五，這是整個人類社會的正義法則，是鐵律。」

文章結尾道，沒有一個法治社會能夠容忍被暴力主導，要求政府承諾不追究施暴責任是「痴人説夢」，將造成可怕的政治潰瘍。修例已經停止，香港應該盡快平靜下來。「多敬畏法律，多遵守規則，多理解國家的強大。不要繼續破壞香港法治，而要為香港盡快恢復秩序盡一份力量。」