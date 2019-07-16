【2020台灣大選．觀察】香港成蔡英文施政不利的包裝紙

這幾日蔡英文出訪加勒比海國家。雖然具體去了哪些國家其實台灣許多人也搞不清楚，但兩岸媒體主要注意力集中在蔡英文各在美國過境兩晚，台灣政府稱這是「最高規格待遇」。 自然，每屆台灣政府都會與美國保持密切關係、也都會稱自己受到「美方高規格禮遇」，此次蔡英文能在紐約過境、且在美國大學閉門演講，可顯現美國確實給了蔡英文政府面子。

蔡英文此次過境美國紐約，台灣政府聲稱「美方高規格禮遇」。（台灣總統提供）

今次，蔡英文演講有兩大重點，首先，香港此刻的情況顯示「一國兩制」的不可行，台灣無法接受；其二，台灣現在的危機是被「經濟利誘而危害民主」。其中，又以「反一國兩制」的內容最引關注，大內媒體也發表評論批評。

此次蔡英文出訪不是拚外交，是為了「對外討伐、轉移內部矛盾」，目的還是2020台灣大選，台灣社會對此基本也心知肚明。

香港的真實情況到底是甚麼，對於沉浸在選舉中的政黨而言並不重要。

如果香港「一國兩制」真失敗，此次《逃犯條例》怎會「壽終正寢」（The Bill is dead），香港真正的問題又是甚麼？這些，蔡英文自認不用知道，就如同台灣真實困境為何，在選舉期間，同樣被她忽視。

台灣最大網絡平台「批踢踢」的網民，針對香港反「逃犯條例」示威曾留言，香港繼續，將有利蔡英文。（截取網絡）

自從2018年年底開始，「韓國瑜、柯文哲、蔡英文」這三人對比時，蔡英文的民調始終位居第三，就算2019年5月時台灣同性婚姻專法通過，局面仍無轉變。

這情況到2019年6月初仍是如此，直到香港反對《逃犯條例》爆發，台灣民眾對於中國大陸的負面感情被挑起，蔡英文見機可趁，多次利用公開場合強調，「台灣撐香港，我們守台灣。」

瞬間，蔡英文民調支持度大贏國民黨所有人與柯文哲，於是蔡英文的一切，開始圍繞著「香港」轉，所到之處就對著鏡頭説，「香港加油、台灣撐住。」

反倒是蔡英文此前承諾的《平均地權條例》修正法案，卻不見她這麼努力「推廣」。7月1日台灣立法院通過的修正案，仍無助揭開房市黑幕，更遑論落實蔡英文選前滿嘴的居住正義。

台灣青年也與香港一樣，要面臨居住問題。（連何）

香港，是蔡英文無能下最好的包裝紙。

在歷經三年多的執政後，現在的民進黨政府認為，比起實際經濟、產業、能源政策，訴諸台灣人對統一的恐懼、對中共的恨與怕，更有用。

蔡英文及民進黨在2018年年底大敗，是因為兩岸關係僵冷後，無力處理基層人民的生計；是因為台灣缺電危機讓社會與企業沒信心；是因為人民對蔡政府處理「實際事務」的能力信心不足......。這些，在此刻的網絡輿論，在「不要變香港」的口號下，竟然不那麼重要了。

但是，香港、反一國兩制，這些武器的威力，真能持續到大選嗎？

國、民兩黨已確定台灣總統角逐者，還剩台北市長柯文哲還未表態。

蔡英文現在利用的，是台灣部分人認為「算了，反正經濟也不會好，但台灣千萬不能被統一」，這是一種無奈到極致的心情。當蔡英文振振有詞地説「中共經濟利誘台灣」時，有多少台灣青年正痛苦於低薪、走向大陸發展？

而這樣的無奈，台灣人真會甘願沉浸在其中？若甘願如此，數個月前韓國瑜拋出的「高雄發大財」、「國家安全、人民有錢」，為何會讓基層人民一下子振奮？為何讓韓國瑜挾着四成四高支持率勇奪國民黨總統代表權？

香港議題的口水戰，是台灣社會面對中國崛起、自身實力不振、無奈至極的現象。蔡英文可以利用這樣的無奈，但是得保證，柯文哲或韓國瑜，不會提出讓人振奮的口號──別忘記，不同於蔡英文，多數老百姓不是靠意識型態餵飽，而是柴米油鹽。