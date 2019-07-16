【考察內蒙古】習近平望繼續傳承傳統文化　走訪農户促進民族團結

國家主席習近平星期一（15日）起赴內蒙古考察調研，當天上午先去了解社區基層黨建及少數民族的文化傳承，下午就到林場考察生態建設，並走進農家院探望基屠幹部羣眾代表。 習近平在星期二（16日）上午則到內蒙古大學瞭解教學科研工作，隨後亦到自然資源廳實地調研指導展開主題教育。

習近平星期一首先來到赤峯市松山區興安街道臨潢家園社區，瞭解社區基層黨建、民族團結融合等情況，其後就到興安街道烏蘭牧騎排練大廳觀看排練。習近平讚揚文藝活動烏蘭牧騎是內蒙古總結出來，傳承優秀傳統文化的經驗，「很接地氣，老百姓喜聞樂見」，要繼續大力提倡、支持、扶持和推廣。

習近平首先來到赤峯市松山區興安街道臨潢家園社區，瞭解社區基層黨建、民族團結融合等情況。（新華社）

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習近平有到赤峯博物館瞭解當地歷史文化沿革，並與古典民族史詩《格薩（斯）爾》非物質文化遺產傳承人交談及觀看一段説唱展示。習近平讚揚少數民族的三大史詩「非常了不起，非常偉大」，「我今天來看一看你們，聽你們的演奏演唱，就是要表明黨中央是支持扶持非物質文化遺產的。」

當天下午，習近平到喀喇沁旗馬鞍山林場考察，沿崎嶇的護林小道步行進入林區察看林木長勢，與正在作業的護林員交談，瞭解林場建設發展情況。習近平強調「護林員很重要」，建設祖國北方和首都生態安全屏障是戰略性任務，「是我們要世世代代做下去的事情。」

習近平亦有探訪馬鞍山村的一個農户家庭，該個家庭的成員中有蒙古族、滿族及漢族。習近平稱讚其是「民族團結之家」，指出內蒙古自治區是民族自治、民族團結的模範，「我們搞民族區域自治的目的是為了推動民族團結，各民族要一起推動中華民族發展，像石榴籽一樣緊緊抱在一起。」

習近平與民眾交流。（新華社）

習近平星期二上午則來到位於呼和浩特的內蒙古大學，瞭解學校建設發展歷史、教學科研工作情況，參觀蒙古文古籍展閲室及看望師生代表。習近平下午來到內蒙古自治區自然資源廳，實地調研指導開展「不忘初心、牢記使命」主題教育，瞭解落實「放管服」改革舉措、提供便捷高效政務服務等情況。

（綜合報道）