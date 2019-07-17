陸學術期刊目錄主動納入30種台灣期刊　學者：惠台措施工作之一

南京大學中國社會科學研究評價中心11日（上星期四）在官網宣佈，由其所主辦的權威學術期刊目錄「中文社會科學引文索引」（CSSCI），已確定納入15個學科、30種台灣人文社科類學術期刊。

「中文社會科學引文索引」（CSSCI）主動納入30種台灣期刊。（南京大學中國社會科學研究評價中心）

公告顯示，被納入的期刊中，由台灣大學發行的學術期刊有7種、中央研究院5種、政治大學4種、台灣師範大學3種，此外還有元照出版公司、體育學會、輔仁大學等機構出版的期刊。

對學界而言，在權威資料庫所收錄的期刊發表文章，是學術人員升等、學校國際排名的重要指標。但CSSCI突然宣佈收錄台灣期刊，自然備受關注。據《旺報》報道，各個被收錄的機構事先均不知情，其中台大、政大、台師大表示正面看待，中研院稱「樂見學術交流，但希望不要衍生其他意涵」 ，而台灣科技部則表示「予以尊重」。

「學術融台」策略進一步延伸

《中央社》引述一名長期往返台灣與大陸講學的學界人士認為，這是陸方透過學術領域，遂行「兩岸融合發展」手段的行徑。而事實上，台灣也有由官方開發的引文索引資料庫，分別為台灣社會科學核心期刊（TSSCI），以及台灣人文學核心期刊（THCI）等。

《多維新聞》分析認為，CSSCI 在這個時間宣佈收錄台灣30種學術期刊，其動機應該聯繫上去2018 年2月，大陸國台辦推出的「31項惠台措施」，其中第30項明言「鼓勵台灣教師來大陸高校任教，其在台灣取得的學術成果可納入工作評價體系。」這顯然就是中共「學術融台」策略的解套與進一步延伸。

權威學術期刊目錄「中文社會科學引文索引」（CSSCI）。

學者：影響不會很大

正在從事大陸惠台政策效應研究的武漢大學行政管理系台籍副教授田藴祥，接受《多維新聞》記者訪問時亦表示， CSSCI 收錄台灣期刊，官方説法是承認台灣學術評價體系，算是大陸「31項惠台措施」工作進展的一環。

田藴祥指出，這個作法表面上是誘因，有人認為赴陸前的研究成果獲得了認可，而對於有意向再回台灣工作的人可以「一魚兩吃」，投稿在雙邊均認可的期刊上。但他同時提到，CSSCI 收錄台灣期刊的效果形式大於實質，「一個適應能力夠強的人，在哪個環境的評價體系都可以發文章，影響不會很大。」

即將赴陸任教的台灣學者徐秀慧則認為，台灣被公認的重量級期刊，大多屬於右翼自由主義的主流意識形態，就算被納入大陸的期刊體系，對台灣學者意義不大、誘因也不多。CSSCI 的作法或反而會讓大陸學術研究失去主體性，只能以西方的「普世價值」去衡量中國的人文社會。