【美台軍售】大陸宣佈制裁對台售武美企　環時：出來混遲早要還

撰文：朱加樟
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美國國務院批准對台灣出售價值約22億美元的武器，當中包括有被稱為「地表最強坦克」的108架M1A2T艾布拉姆斯（Abrams）坦克。中國大陸宣佈將制裁參與此事的美國企業。
大陸官媒《環球時報》星期二（16日）發表的社評表示，美國軍火商實際是對台軍售最重要的幕後推手，也是最大的受益者，「然而出來混，遲早要還」，這句話很適合送給他們。
社評又表示，一些觸犯中國大陸利益的個人，也有可能成為中國大陸的制裁對象，「那樣的人應當小心點」。
美國此次對台軍售包括有被稱為「地表最強坦克」的M1A2T艾布拉姆斯（Abrams）坦克。（網上圖片）
社評文章指，這不是北京第一次表示要制裁參與對台軍售的美國企業，但這一次中方的態度受到美方更多重視。原因是中國大陸更強大了，有了更多維護國家利益的手段，更有可能對損害中國大陸利益、威脅中國大陸安全的各類實體實施精準打擊。
文章又指，只有美國制裁中國大陸企業，中國大陸不能制裁美國企業的時代已經過去了。中國大陸宣佈設立不可靠實體清單，也是制裁危害中國大陸利益的美國企業的機制建設。中美之間的這一遊戲不再是單邊的，而成為雙向的。
（《環球時報》）