【美台軍售】大陸宣佈制裁對台售武美企　環時：出來混遲早要還

美國國務院批准對台灣出售價值約22億美元的武器，當中包括有被稱為「地表最強坦克」的108架M1A2T艾布拉姆斯（Abrams）坦克。中國大陸宣佈將制裁參與此事的美國企業。

大陸官媒《環球時報》星期二（16日）發表的社評表示，美國軍火商實際是對台軍售最重要的幕後推手，也是最大的受益者，「然而出來混，遲早要還」，這句話很適合送給他們。

社評又表示，一些觸犯中國大陸利益的個人，也有可能成為中國大陸的制裁對象，「那樣的人應當小心點」。