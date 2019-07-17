【沙田遊行】「香港警方拘捕47人」登微博熱搜　內地網民：抓的好

星期日（14日）的沙田遊行最終演變成警民衝突，多人受傷。警方事後宣佈，共有47人在行動中被捕，涉嫌干犯非法集結、襲警、妨礙警務人員執行職務和藏有攻擊性武器等。 在內地，話題「#香港警方拘捕47人」登上微博熱搜榜，網民大多留言聲討示威者，左派學者司馬南更發文表示「抓的好」。

「香港警方拘捕47人」登上微博熱搜榜。（微博）

在新浪微博，話題「香港警方拘捕47人」登上微博熱搜榜首10名，達到逾50萬的搜索量，相關帖文的閲讀量更達3.5億。

不少網民留言批評示威者，多人直指他們是「港獨」，有人聲言要「港獨者滾出我們大中國」，有人表示，要是在英國統治下，「你這樣暴力襲警是要被突突突（按：槍擊）的。然後現在不突突突了你們變本加厲，殘害人民警察，詆毀政府。」

星期日（14日）的沙田遊行最終演變成警民衝突，多人受傷。警方在現場逮捕示威者。（資料圖片／盧翊銘攝）

內地左派學者、作家司馬南亦在微博發文，稱「抓的好，露頭就打」，支持香港警方嚴格執法；又説這是一個「扳手腕角力」的過程，比的是決心和意志力，香港不能亂，更不能亂港以脅大陸，「香港警方此刻沒有退路。更要緊的是輿論，對造謠生事的港媒亦不能手軟。」

網民熱議：

「感覺除了帝國主義亡我之心不死之外，香港民眾的特權也偏大了點兒，尤其是那些帶頭的外國移民。」

「不想做中國人，就滾出中國的土地。」

「不認同中國人身份就剪掉身份證。」

「任何暴行都必須嚴懲！」

「這是擾亂社會治安，不僅不尊重警察，還威脅了市民的安全。」