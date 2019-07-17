【一帶一路】馬哈蒂爾對華剛柔並濟　大馬「與龍共舞」獲利

7月15日，馬來西亞首相馬哈蒂爾證實，由於中石油轄下公司未能完成管道工程，政府決定從相關銀行户口，扣取10億令吉（約19億港元）款項。中國外交部就此表示，雙方應藉「友好協商」以化解分歧，而中馬合作關係緊密，中方堅信會繼續下去。 上任一年多以來，馬哈蒂爾對華交涉不乏衝突暗湧，但他每一次都可以全身而退，這在國際舞台上並不常見。

「經濟靠中國，安全靠美國」，這句老生常談講了很多年，被當作東南亞國家外交的金科玉律，但「平衡外交」講就容易，實行起上來卻很難拿捏適當火候。

新加坡素來有「東盟大腦」之稱，以長袖善舞而自豪，不過早幾年疑因在南海問題「失言」，過於「安全靠美國」而得罪了中國，其裝甲車在台灣參與年度演練後，經香港返國時被扣留，同時中國官媒亦不諱言，點名要求新加坡「反省」，之後新國總理李顯龍發了很大力氣，才成功修補對華關係。

馬來西亞首相馬哈蒂爾。（資料圖片）

趁中國打「稀土牌」撈生意

國際政治瞬息萬變，沒有一條「金科玉律」可以死守到底，尤其是中美角力由貿易戰「外溢」至其他領域，夾在中間的各國都要隨機應變。先講漁人得利一面，近月中國官媒揚言要打「稀土牌」，有可能截斷美國高端產業的原料供應，其時馬來西亞卻趁機撈生意，宣佈改變此前決定，考慮以污染受控為條件，批准澳洲稀土商Lynas繼續於大馬營運。

其實馬哈蒂爾不只見縫插針，還用上借力打力的招數。事緣歐盟年初放言以保育森林為由，逐步淘汰棕梠油生物燃料，損害馬來西亞的經濟利益。馬哈蒂爾迅速打出「中國牌」，威脅如果歐盟擬定限制措施，大馬可能會取消歐洲軍火公司的訂單，轉而從中國或其他國家購買戰機。從這兩個例子可見，不論中國遭受打擊，抑或是作為替代選擇，馬來西亞都可以從中得益。

抓住輿論時機爭取削成本

這樣的兩手把戲簡單清晰，不過馬哈蒂爾出手時機精確，確保中國一經審時度勢，會判斷與其大吵大鬧，不如睜一眼閉一眼了事。

例如自去年5月勝出大選，馬哈蒂爾對華重新商討東海岸鐵路項目。當時中國的「一帶一路」倡議受抨擊，被西方指控在沿線埋下「債務陷阱」，而涉事項目造價逾千億，兼且在貪腐醜聞纏身的前首相納吉布任內敲定，致使北京於輿論時機上陷於被動。兩國談判拖到今年4月，結果是項目成本削減1/3，修改路線並減少4個車站，馬哈蒂爾成功減輕政府的財政負擔，中國亦保得住旗艦項目。

馬來西亞料批准澳洲稀土商Lynas繼續營運。（資料圖片）

盡可能多地採用華為技術

那些事可以討價還價，那些事是觸碰底線，馬哈蒂爾同樣分得很清楚。最近一年來，美國號召盟友封殺華為，指控該中國電訊業龍頭涉及間諜活動，其設備安裝有「後門程式」，威脅國家安全。

美國要求各國改變「現狀」，馬來西亞即使不答應，華府都沒理由加以對付；相反如果主動迎合美國，刻意封殺華為，大馬必然會招致中國報復，華府卻可能「愛莫能助」。畢竟大馬與美國的關係又未達「盟友」級數，在火線上自動獻身是傻事，還不如藉此向中國口頭示好，馬哈蒂爾即表明，馬來西亞就是一本打開的書，沒甚麼可竊取的，未來會盡可能多地採用華為技術。

呼籲美國要接受中國崛起

儘管馬哈蒂爾今年5月呼籲，美國不能永遠自居於科技領先地位，要接受中國崛起的事實，但他也曾直言：「目前，從經濟上説，我們偏向中國。當然，在政治上，我們不會被一個非常專制的政府制度所吸引。」準確一點説，馬來西亞依然奉行「經濟靠中國，安全靠美國」，但在馬哈蒂爾領導下，大馬更能把握時機以調整中國政策，同時更敢於利用戰略空間爭取自身利益。