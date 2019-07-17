【華為被禁】美議員提新法案打壓華為　外交部：險惡用心暴露無遺

針對美國有參眾議員提出就嚴格限制華為制定法案，外交部發言人耿爽星期三（17日）在例行記者會上表示，中國已多次就美國打壓中國企業表明嚴正立場。 他指出，美國議員的舉動是固守冷戰零和思維、長期戴有色眼鏡看待中國，透過提出各種涉華消極議案，遏制中國發展、破壞中美關係的險惡用心暴露無遺。

華為遭遇美國製裁，仍位列實體清單中。（Reuters）

耿爽表示，美國動用國家力量無端制裁打壓中國企業嚴重損害美國國家形象，嚴重損害美國企業自身利益，更嚴重破壞全球產業鏈和供應鏈，已經並將持續遭全球廣泛反對和抵制。

耿爽説，美國總統特朗普在大阪同國家主席習近平會晤時表示，將允許美國企業繼續向華為供貨。美國如何、何時兑現承諾，事關其信譽和公信力，國際社會都看在眼裏。

他又提到，中國希望美國立即停止對華為等中國企業的無理打壓和制裁，以公平、公正、非歧視的方式來對待中國企業，多做有利於促進中美經貿合作健康穩定發展的事情，而不是設置障礙。

美國上星期二（9日）作出對華為發放許可證的決定，同時要求華為不能威脅美國國家安全，但至今仍未將華為從實體清單中移除。華為上星期五（12日）在深圳總部要求美國將其從實體清單中移除，華為董事長指出，美國當前這一做法沒有任何事實和依據。

至於中國官方則決定設立不可靠實體清單制度反制美國，有輿論認為滙豐銀行、此前被指刁難華為的聯邦快遞等都將「入榜」。

（綜合報道）