【觀察】習近平內蒙古督陣整風　劉鶴、陳希陪同有何玄機？

7月15日至16日，中共總書記、國家主席習近平赴內蒙古考察。這是中共十八大習近平上任以來，第二次到內蒙古考察。中國官方媒體通稿顯示，中共4位副國級高層丁薛祥、劉鶴、陳希、何立峯陪同考察，中共軍中排名第一的軍委副主席許其亮也有亮相。 據悉，習近平這次考察的主題是：指導開展「不忘初心、牢記使命」主題教育。這一主題教育活動，是中共高層在十九大之後推出的黨內整風運動。這是習近平在上述整風運動開展以來，第一次赴地方督陣。那麼，習近平內蒙古考察督陣整風意味着什麼？中共高官隨行團隊人員的安排又有什麼玄機和邏輯呢？

+ 3 + 2

習近平時代第二場整風將入高潮

習近平此番在內蒙古之行，是「不忘初心、牢記使命」整風啟動以來，習近平首次地方考察，同時也是他首次督陣中共這場最新的整風運動。

作為習近平時代的最新一場整風運動，「不忘初心 牢記使命」主題教育活動，中共十九大上提出，2019年6月正式啟動，以縣處級以上領導幹部為重點，在中共黨內自上而下展開。這場整風運動，是習近平第二任期在中共黨內進行的第一場整風運動，其重要性不言而喻。

2019年5月31日，在正式啟動「不忘初心、牢記使命」整風運動的工作會議上，習近平進行動員部署曾指：今年是中華人民共和國成立70週年，也是中共在全國執政第70個年頭，「在這個時刻開展這次主題教育，正當其時」。在內蒙古督陣時，習近平稱，主題教育「要實實在在，不能上下忽悠」。

中共十八大後的前三場整風運動分別為：2014年1月開戰的「羣眾路線」教育活動，2015年4月開始的「三嚴三實」（「嚴以修身、嚴以用權、嚴以律己；謀事要實、創業要實、做人要實」）活動開啟，2016年2月開場的「兩學一做」（「學黨章黨規、學系列講話，做合格黨員」）活動。

現在看來，上文提到後兩場整風，可以看作是第一場整風的分步實施。由此推斷，「不忘初心 牢記使命」教育活動，是習近平時代的第二場整風運動。這從習近平到內蒙古考察督陣就可以證明。

「考察期間實地指導有關工作，是習近平推動落實的重要方法」。中共十八大後的第一場整風運動——「羣眾路線」運動，習近平也有類似督陣之舉。2013年9月，習近平曾赴自己在「羣眾路線」活動中的聯繫省份河北省，主持河北省委的「民主生活會」。此番在內蒙古指導開展「不忘初心、牢記使命」主題教育，足見中共十九大之後啟動的這場整風，比肩中共十八大後那場羣眾路線整風。

目前來看，習近平時代的第二場整風運動，已經已經覆蓋中共自上而下的各個層級。從領導組織層面而言，不但各地、各機關內部整風組長均由一把手擔任，而且還罕有地由中共中央派遣數十個指導組，奔赴各地和各機關坐鎮指導。相信在習近平內蒙古考察之後，這次整風運動也將進入高潮階段。

習近平考察隨行人選的邏輯與玄機

從上述內容不難看出，中組部部長陳希出現在習近平內蒙古考察的隨行團隊原因所在。作為具體負責「不忘初心、牢記使命」主題教育活動領導小組常務副組長的陳希，自然不能缺席習近平對「不忘初心、牢記使命」的督陣活動。

6月5日和25日，陳希還在北京主導召開「中央指導組培訓會議」和「部分省區市工作座談會」，對「中央指導組」進行思想動員和業務培訓，部署整風運動的具體推進工作。

除陳希之外，丁薛祥、劉鶴、何立峯和「中央有關部門負責同志」陪同考察或參加有關活動。

中共政治局委員、中辦主任丁薛祥，中國政協副主席、發改委主任何立峯 ，是習近平外訪及國內考察隨行團隊的標配。這樣的配置，從中共十九大換屆之後，習近平連任國家主席開始。習近平外訪標配成員，還有中共政治局委員、外事委員主任楊潔篪和國務委員兼外交部長王毅。

至於習近平的國內考察行程，丁薛祥和何立峯自然也是隨行標配成員，中共政治局委員、中國副總理劉鶴通常也會隨行，楊潔篪和王毅則通常不會現身。其他隨行人員，則根據不同的側重有所調整。比如，2019年4月15日，習近平在重慶考察扶貧工作，劉鶴以及中國國務院負責扶貧工作的副總理胡春華陪同考察；1月16日，習近平至雄安新區視察，中共政治局常委、國務院副總理韓正，中共政治局委員、國務院副總理劉鶴陪同在習左右；4月24日，習近平在三峽大壩考察，交通部部長李小鵬陪同考察，劉鶴也是隨行人員。

習近平5月20至22日在江西考察稀土企業，國務院副總理劉鶴陪同。（資料圖片）

作為習近平重要的「經濟智囊」，國務院分管商務、金融、科技、中美貿易等領域的副總理劉鶴，還身兼中央財經委員會辦公室主任，是習近平國內考察團隊中的「標配」成員，包括此次內蒙古考察，2019年以來，習近平7次地方考察，劉鶴從未缺席。上述重慶考察、雄安新區考察和三峽大壩考察之外，5月20日，習近平劉鶴也陪同現身江西；1月17日和18日的天津和北京城市副中心考察，劉鶴也陪同現身，此番陪同習近平在內蒙古考察也在情理之中。

在中共十九大前的習近平第一任期，時任中財辦主任的劉鶴，還是習近平外訪團隊的標配，每次都全程陪同習近平出訪，並同機抵達。中共十九大換屆後，劉鶴擔任國務院副總理，才不再隨習近平外訪，但也會與習近平一道出現在涉及中美貿易的外交場合，比如6月30日在日本大阪G20峯會上的「習特會」和2018年阿根廷G20峯會期間的「習特會」。

至於習近平國內考察其他陪同人選，根據習近平出現的場合也會有高官臨時加入，這一點在軍方層面更為明顯。習近平在地方考察，視察軍隊或接見當地軍方高層是「保留節目」，通常中共軍方高層會現身陪同。此次習近平內蒙古考察期間，在內蒙古首府呼和浩特接見駐內蒙古部隊副師職以上軍官和團級部隊主官，中共軍委副主席許其亮陪同。這已經成為慣例。