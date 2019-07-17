【打虎】吉林省檢察長楊克勤被查　疑與劉希泳被逼供致死案有關

中紀委國家監委在星期三（17日）公佈，吉林省檢察院檢察長楊克勤，涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查及監察調查。

據吉林檢察院官網公佈，楊克勤最後一次公開露面是在7月5日，當天他主持召開檢察院黨組理論中心組2019年第五次集體學習（擴大）會，圍繞「全面從嚴治黨」專題展開研討交流。

楊克勤缺席吉林全省公安工作會議。（吉林電視台）

及至7月9日在長春召開的吉林全省公安工作會議，雖然吉林省委書記巴音朝魯有出席並發表講話，省長景俊海、政法委書記胡家福以及多名省領導高亦有赴會，唯獨楊克勤缺席。有內地傳媒引述知情人士透露，楊克勤在上週就被相關部門帶走。

當局目前尚有公佈具體案情，但有消息指楊克勤被查與香港君怡酒店老闆劉希泳死亡案有關。劉希泳被傳在2017年於內地「離奇死亡」，其後吉林延邊有9名檢察官在天津第一中院接受審訊並判刑，罪名是涉嫌刑訊逼供、故意傷害、玩忽職守等，間接證實劉希泳是被逼供致死。

劉希泳（中）被逼供致死，引發吉林省檢察系統大地震。（資料圖片）

值得一提是，自去年以來，吉林省檢察系統已至少有7人落馬，當中包括有楊克勤的副手，兩名副檢察長吳長智及謝茂田。事實上，吳長智於去年11月被查時，同樣被指與劉希泳案有關。

（綜合報道）