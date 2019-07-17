成都秋雨教會牧師王怡涉兩罪　被拘7個月仍不得見律師

成都地下基督教會「秋雨聖約歸正教會」（以下簡稱秋雨教會）牧師王怡被逮捕超過7個月，其律師轉述檢察官稱，王怡涉及煽動顛覆國家政權罪和非法經營罪兩項罪名，但律師至今仍然未能與王怡見面。

王怡（右二）曾獲時任美國總統喬治布殊接見。（美國白宮網站）

王怡的律師張培鴻17日（星期三）在Facebook貼文表示，當日他到成都看守所申請會見王怡，接待人員稱沒有此人，並請他到成都市檢察院。

成都市檢察院的兩名檢察官向張培鴻告知王怡的相關訊息，稱這宗案件在14日（星期日）偵查終結，該兩名檢察官已在16日（星期二）見到王怡，指王怡「瘦了不少，但是精神狀態不錯」，又指外界所傳他頭髮全白、牙齒掉了是謠言。

檢察官又表示，目前王怡涉及兩項罪名，分別是煽動顛覆國家政權罪和非法經營罪。至於仍在關押的教會長老李英強和教會執事覃德富，檢察官稱不知道他們的情況。

王怡的妻子蔣蓉被控涉嫌「煽動顛覆國家政權罪」，在指定居所監視居住6個月期滿後，6月10日獲得保釋。張培鴻説，目前沒有關於蔣蓉和其子王書亞的任何消息。

目前教會有5人被拘禁

去年12月9日，王怡主持的秋雨教會遭官方打壓，100多名成員被拘押問話，他也在同月14日被批准逮捕。包括王怡在內，目前秋雨教會有5人被拘禁。另有遭警方傳喚的秋雨教會信徒一家6口出逃台灣，等待前往他國。

（中央社）