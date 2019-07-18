深圳興起三日針灸速成班　學生未消毒就互相亂拮慘叫連連

據內媒報道，近日深圳興起一股針灸速成風，聲稱零基礎也可以三天學會針灸，還可以治療癌症、心臟病及各種疑難雜症，這些課程的學費高達幾千元（人民幣，下同）。 課程導師會要求學員在學員家屬身上做針灸練習，又要求學員互相施針。有些人做練習時竟不進行消毒就施針，過程中慘叫連連。

內媒記者親身參加一個速成針灸班，學員對自己施針或互相施針。（深圳電視台）

報道指，這些速成班學的不是傳統針灸，而是一些來自於民間的流派，但號稱效果遠超傳統針灸，甚至可以一分鐘見效，就連醫院治不了的疑難雜症，學員在這裏學完就能施針救治。

內媒記者親身參加寶安一家中醫培訓機構名為「董氏針灸」的針灸班，三天的學費高達三千元。導師講課之前介紹了過往輝煌的針灸成績，當中不乏起死回生的案例。

學員需要在兩天內記住董氏針灸的700多個穴位，這700多個穴位和傳統針灸幾乎完全不一樣，被稱為「經絡外的奇穴」。導師稱每個穴位都有自己的功能，有的包治癌症，有的包治心臟病。

施針前未消毒 慘叫聲不絕

進入練習階段時，導師要求學員對自己施針或互相施針，導師還聲稱四肢隨便扎不會出問題。除此之外，導師又要求學員家屬來課室給學員練習，其中一名學員家屬曾經面癱，雖然他極力反對，導師仍執意要求他讓學員做施針練習。又有些學員做練習時，不進行消毒就施針。在過程中，由於學員手法不熟練，被施針者更是慘叫連連。

深圳市中醫院針灸科的劉遠聲醫師表示，通過速成學會的針灸就想治病，這是不現實的。一個可以進入針灸臨牀的醫生，至少需要經過4到5年的學習。不光要掌握中醫知識，也需要掌握西醫的解剖學等內容。

（深圳電視台）