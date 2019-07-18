四川落馬縣書記「特權思想嚴重」　公共區域設專用廁所再裝指紋鎖

四川省紀委監委宣佈，廣元市旺蒼縣委原書記劉亞洲嚴重違紀違法，決定開除黨籍公職，移送司法機關起訴。 在省紀委監委的公告中，劉亞洲涉及罪狀包括「特權思想嚴重」，在公共區域設專用廁所，再裝指紋鎖供其專用。

劉亞洲（左）被指特權思想嚴重，在公共區域設置獨立衞生間，並安裝指紋密碼鎖，供其專用。（網上圖片）

劉亞洲被指理想信念喪失，紀法意識淡薄，目無規矩，欺瞞組織，提供虛假材料，幹擾巡視工作，偽造證據，對抗組織審查。罪狀包括特權思想嚴重，在公共區域設置獨立衞生間，並安裝指紋密碼鎖，供其專用；腐化墮落，操辦個人生日宴，公款報銷費用，收受紅包禮金；利用職務上的便利，為涉黑人員的經營活動提供幫助，並收受賄賂等。

四川省紀委決定，免去劉亞洲中共廣元市第七屆委員會委員職務，給予其開除黨籍處分；由省監委給予其開除公職處分。將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

多名落馬官員被指「特權思想嚴重」

資料顯示，劉亞洲出仕以來一直在廣元市工作，2011年任旺蒼縣縣長，5年後任縣委書記，至今年1月被查。

除了劉亞洲，此前亦有多名落馬官員被指特權思想嚴重，其中包括國際刑警組織前主席、公安部原副部長孟宏偉，他被指特權思想極其嚴重，公權私用，濫權妄為，肆意揮霍國家資財滿足家庭奢靡生活；河北省人大常委會原黨組成員、副主任張傑輝亦被指特權思想嚴重，生活奢靡、貪圖享樂。