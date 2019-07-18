【考察內蒙古】習近平的特殊用意　多維：尤以「民族」著墨甚多

國家主席習近平日前到內蒙古呼和浩特、赤峯等地方調研考察。 《多維新聞》分析，習近平此行的一系列活動及講話釋放大量訊息，其中尤以「民族」方面著墨甚多，不但要促進民族團結，引導多民族共存交融，同時亦顯現其對少數民族文化的重視。

《多維新聞》分析，習近平此行不但要促進民族團結，引導多民族共存交融，同時亦顯現其對少數民族文化的重視。（新華社）

習近平的內蒙古之行是自中共十八大以來第三次。第一次是在2014年1月農曆新年前夕，習近平到內蒙古考察基層民生，參觀民族活動，表達節日祝福。第二次則是在2017年7月，習近平到朱日和訓練基地閲兵，慶祝中國解放軍建軍90週年。

報道指出，相比其他地方，習近平三次前往內蒙古並不多見，且此前早有伏筆。一是內蒙古是習近平的全國人大代表身份所在選區，二是去年3月的全國「兩會」期間，有其他內蒙古人大代表邀請習近平前往當地，當時習近平已表明「將來肯定有機會」。

對於習近平此次考察內蒙古的目的，按照官方傳媒的消息，主要體現在其於內蒙古黨政高層為「不忘初心、牢記使命」主題教育情況匯報時的發言，即分別有三方面，一是內蒙古的發展，重點為生態和民生，二是中共黨建工作，三就是民族團結。

習近平在喀喇沁旗馬鞍山林場考察生態建設。（新華社）

報道認為，習近平此行在十分著重民族團結，例子包括在1947年設立的內蒙古自治區是中國第一個省級少數民族自治地區，有「模範自治區」的美譽；其次是習近平其中一個考察點赤峯市是一個多民族聚居地，蒙古族、漢族、回族、滿族等30個民族濟濟一堂，甚至習近平來到赤峯市後，首先是前往多民族聚居的城市社區臨潢家園社區，其後又探訪喀喇沁旗河南街道馬鞍山村的張國利家。

張國利家四世同堂，是一個多民族融合的家庭，由蒙古族、滿族、漢族3個民族組成。習近平稱讚張國利家是「民族團結之家」，並指出內蒙古自治區是民族自治、民族團結的模範，「我們搞民族區域自治的目的是為了推動民族團結，各民族要一起推動中華民族發展，像石榴籽一樣緊緊抱在一起。」

報道分析，習近平選擇到內蒙古考察，選擇到臨潢家園社區及探訪張國利家，「避免了突顯某個民族，而且有引導多民族共存交融的指向」。

習近平與當地基層幹部羣眾代表座談交流。（新華社）

另一方面，《多維新聞》亦認為習近平此行是顯現其對少數民族文化的重視，例如他有到興安街道烏蘭牧騎排練大廳觀看排練，讚揚文藝活動烏蘭牧騎是內蒙古總結出來，傳承優秀傳統文化的經驗，「很接地氣，老百姓喜聞樂見」，要繼續大力提倡、支持、扶持和推廣。

事實上，赤峯市是中華文明的發源地之一，擁有8000年歷史，孕育出「紅山文化」。紅山文化的標誌性文物，被界定為「中華第一龍」的「玉龍」，就是在赤峯市被發現。2018年3月的全國「兩會」期間，習近平參加內蒙古代表團審議時就曾經表示，「華夏第一村」、「中華第一龍」等考古發現成果，正正説明中華民族自古以來就是共同體。

報道在最後指出，「民族」議題向來是中共施政重點，習近平在此方面有許多實質性動作，可以説是扭轉以往多年民族分化的趨勢，尤其消解新疆維吾爾族與其他民族之間一度極為尖鋭的矛盾。過去突出民族個性，忽略民族共性，以法律法規的形式固化民族之間的差異，例如在考試加分、計劃生育、執法司法方面對不同民族會有不同的尺度，「如今，這些以『民族』為標準的政策已有較大幅度的收斂」，甚至制度上中國民族事務委員會已收歸中央統戰部領導。

（多維新聞）