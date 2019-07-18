【中美外交官罵戰】環時：非戰狼化，是對西方妖魔化中國不再忍讓

針對西媒直指中國外交愈來愈「戰狼化」的説法，中國官媒《環球時報》日前發表總編輯胡錫進的署名文章《中國外交愈來愈「戰狼化」？看看推特這場罵戰就知道了》作回應，重申中國政府對西方輿論妖魔化中國不會再忍讓。

中美外交官近日的罵戰引起不少關注。（路透社）

事緣中國外交官趙立堅近來在推特談及新疆政策時，諷刺美國亦有種族問題。言論隨即遭到美國前外事官員蘇珊．賴斯（Susan Rice）反駁，直呼他為種族主義者。隨後，英國廣播公司（BBC）就刊文稱，趙立堅的言論代表中國外交愈來愈「戰狼化」，外交官頻繁抨擊西方，且語言風格更加直接強硬。

對此，《環球時報》的文章稱，BBC的言論代表不少西方人的看法，他們看不慣中國外交官對西方開展尖鋭的批評，覺得率性直言是西方人在輿論場的特權。西方人更願意看到中國人受到口誅筆伐時忍讓、委曲求全的樣子，或者回應時欲言又止、結結巴巴，「中國人迴應一旦一針見血，戳到痛處，他們就扣帽子」。

對於趙立堅的言論，《環球時報》稱其點出美國的問題，意在要求華盛頓自省，應該説趙立堅做的「有理有利有節」，而賴斯作為外交官，對趙立堅的攻擊有失風度，「賴斯用『你』來對趙立堅發飆，這是指着對方的鼻子進行謾罵，這已經不是辯論，而是往對方臉上吐唾沫，完全是兩個性質」。

文章重申中國政府對西方輿論妖魔化中國不會再忍讓，會拿起自己的發言權和申辯權，「中國不是啞巴國家，中國要戳破西方輿論針對中國的種種謊言」。

文章又強調，不是中國外交官語言方式太「戰狼化」，而是他們講的事情太真切，他們揭露西方謊言戳得太準。

（環球時報）