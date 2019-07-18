【中美貿易戰】美國緊急評估稀土能力　中國專家：怕制裁提前準備

《路透社》日前引述一份美國政府文件稱，五角大樓正在緊急評估美國的稀土能力，以確保這種特殊材料的穩定供應。 對此，軍事觀察員金一南分析稱，美方害怕中方「稀土製裁」，並表露出要與中國打貿易持久戰的準備。

據報道，該文件由由美國空軍發出，國防部要求礦商和製造商於7月31日前，報告發展美國稀土礦場和加工設施的計劃，並向製造商詢問對稀土的需求，反映事態緊急。文件未有承諾對美國稀土項目提供貸款、撥款或其他財務支援，但行內析員和顧問估計，五角大樓檢視回應後將提供特定的財政援助。

美國國防部正在緊急評估美國的稀土能力，或將提供特定的財政援助。（資料圖片）

中國之聲《國防時空》軍事觀察員金一南教授認為，美國防部設置的期限十分短暫，説明美國非常擔心遭中國稀土製裁的話，會引起很多問題。「他現在拼命尋找替代品，但是非常困難。」

金一南表示，美國目前面臨很現實的問題，即其離開了中國的稀土供應將會非常困難。「並非説臨時抱佛腳，只要有錢、只要有高科技就能完成稀土的開採。美國的稀土大多是輕稀土，是屬於稀土礦中質量並不怎麼好的稀土，而重稀土的儲量大部分都在中國，所以從這點來看，美方面臨的困難的確比外界想像的要大得多，否則美國國防部也不會這麼著急。」

據悉，美國一邊緊急評估對中國稀土的依賴程度，還一邊加緊投資本國稀土企業，同時尋找其他國家進口稀土以填補需求空缺。對此，金一南指出，美國正在做長期和中國對抗的準備。他説，美國動輒就制裁別人，無所不用其極，「壞人總把別人想像的跟自己一樣壞，所以它總想如果中國制裁我該怎麼辦？」

美國的稀土大多是輕稀土，而重稀土的儲量大部分都在中國。（視覺中國）

金一南又強調，對方制裁己方的時候，只是抗議，只表示堅決反對是沒有用的，一定要採取實際的行動，要學會在別人制裁的時候反制，讓對方的利益也受到傷害，否則無法在國際立足。

他還為認為，中國從來沒有動用稀土將它作為一張牌，以有效地安排戰略資源和行使戰略手段，但這是必須要重視並研究的一個問題。「國家一定要形成這樣的戰略步驟、戰略安排，否則即使擁有最好的資源，也無法產生出最好的效果。」

（中國之聲《國防時空》）