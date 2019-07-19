【逃犯條例】人民日報：歐洲議會雙重標準　香港不容外人説三道四

香港的《逃犯條例》修訂引發巨大爭議，歐洲議會週四（18日）辯論有關香港的情況並通過決議案，促請港府撤回修例，並會呼籲歐盟會員國及國際社會施加出口限制。 對此，官媒《人民日報海外版》發表評論稱，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，不容任何外國、組織或個人以任何方式妄加干涉、説三道四。

71遊行後，有示威者進入立法會會議廳，並以黑漆噴向香港區徽。（曾梓洋攝）

評論稱，近期，香港一些人打著「示威遊行」的旗號，破壞社會安寧，他們的所作所為已經嚴重觸犯法律，挑戰香港的公共秩序和公共安全，挑戰香港的法治基礎和法治尊嚴。評論指，香港特區政府堅決支持警隊執法，並秉持法治精神對暴力行為全面調查、追究到底，這是天經地義的事情，也得到香港輿論和社會各界的一致支持。

評論説，有人「惟恐香港不亂」，一些歐洲議會議員們「毫不掩飾地美化和縱容暴力違法行為，大言不慚地要求香港特區政府放棄依法追究肇事者責任，完全不顧及香港的主流民意和整體利益」，這充分暴露了他們的無知與偏見，也暴露出他們的居心叵測。評論反問，如果發生在香港的暴力違法事件發生在歐洲會怎麼處理？評論指歐洲議會此舉是雙重標準，極其虛偽和醜陋。

評論説，香港回歸以來，法治水準躍居世界前列，香港同胞真正實現了當家作主，依法享有前所未有的民主權利和自由。評論強調，香港是中國的特別行政區，香港事務純屬中國內政，任何國家、組織和個人都無權幹預，中國維護國家主權、安全和發展利益的決心堅定不移，維護香港繁榮穩定的決心堅定不移，堅決反對外部勢力幹預的態度堅定不移。