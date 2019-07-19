怕擔重任拒升官　雲南2名縣幹部遭處分後認錯：組織不要放棄我

《中國紀檢監察報》19日刊文稱，雲南綏江縣2名黨員幹部去年因拒絕組織提拔，被嚴肅處理。文章指，二人在工作人員的耐心開導下，「對自己錯誤行為造成的嚴重後果，深感後悔」。

據報道，去年8月，經考察調研，綏江縣會儀鎮財政所科員鍾尚敏和縣財政局企業統評股股長宛辛勤在被考察幹部中分列第一、二名，縣委擬將鍾、宛二人提拔為鄉科級副職領導幹部。不料二人卻先後拒絕了考察組。

宛辛勤認為，得到提拔對今後個人發展是好機會，但基層工作責任大、任務重，加班也很多，「這個領導可不好當。」她最後以自己的身體可能應付不了新的工作崗位為由拒絕了提拔。鍾尚敏則認為，新崗位工作可能照顧不好家庭，最後通過手機短信告知考察組，她不接受組織提拔。

因為擔心任務重要加班，雲南幹部宛辛勤拒接組織提拔。圖為示意圖，非文中當事人。（視覺中國）

考察組其後如實向縣委匯報了鍾、宛二人拒絕接受工作安排的情況，指二人行為觸犯了《中國共產黨紀律處分條例》和《中國共產黨問責條例》中的相關規定，縣紀委隨即介入調查。最終決定給予鍾尚敏黨內警告處分，給予宛辛勤全縣通報問責，並建議縣政府將其調離縣財政局。

據悉，紀委監委今年6月對此事定性，指鍾尚敏、宛辛勤以個人利益為重，不服從組織人事安排，藉口個人家庭、身體等原因，向組織討價還價，損害了組織威信，違反了黨的組織紀律。

報道稱，縣財政局黨組負責人其後多次與鍾、宛二人談話，「力圖幫助她們從根本上糾正錯誤認識。」鍾尚敏其後表示，認識到自己錯誤行為造成的嚴重後果，深感後悔，還說「沒有大家哪有小家。我衷心地接受組織的處分，希望組織不要放棄我，我一定會以實際行動回報組織的信任……」

宛辛勤也表達了悔意稱，「党培養了我這麼多年，我卻拈輕怕重，不敢迎接挑戰，特別慚愧。今後，我一定加強黨性修養，不斷完善自我，爭做一名合格黨員……」

（澎湃新聞）