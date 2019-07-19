中國外交官被嘲「戰狼化」　進軍海外社交媒體「水土不服」

外交部發言人華春瑩最近在黨媒《學習時報》撰文，坦承國際輿論格局總體上是「西強我弱」，目前中國解決了「捱打」、「挨餓」的問題，但要真正強起來，徹底解決「挨罵」的問題依然任重道遠。

要應對「挨罵」，一般有幾種方法，首先是充耳不聞不當作一回事，但這根本不可能，因為中國在全球擔當領導角色，沒可能亦不應該避開罵聲。

既然躲不過，中國可以做好公關工作，泰然自若地闡述立場，於罵聲中展現大方得體的形象，以軟性手法傳播自家訊息。不過有中國外交官似乎選擇了最後一種方法：以罵聲對抗罵聲，全力進擊。

新疆被指建有大量嚴重侵犯人權的「再教育營」。（路透社）

中美外交官互罵「可恥」

事緣上星期西方陣營22國聯署發信，公開批評新疆人權狀況，指穆斯林受迫害，對此駐巴基斯坦臨時代辦趙立堅在Twitter發帖，反指華盛頓的白人不會進入黑人和拉丁裔社區，甚至流傳一旦黑人家庭遷入某一區，白人就會遷出，物業價值下跌。

這番言論一出，惹來美國前國家安全顧問賴斯猛轟，指責趙立堅是個「可恥的種族主義者」，而且「無知得令人震驚」。趙代辦亦不甘示弱，反斥賴斯可恥，自稱只是講真話，如標籤他為種族主義，才是可恥和噁心。

有外媒笑指中國外交「戰狼化」，官媒《環球時報》即為趙立堅護航，認為這類言論是「一針見血」，揭露西方政客的謊言戳得太準了，致令他們發難。

《環時》更歡迎這一種宣示方式：「面對美國和西方一些勢力無端指控，中方今後不會再沉默，我們不會任由前者濫用他們的話語霸權，將他們給中國編織的罪名向國際輿論場肆意傳播。」可見對於華春瑩「中國挨罵」一問，《環時》的答案是「狠狠地回罵」。

似乎習慣在牆內打「順境球」

確實在國際舞台上，任何主權國家都必須捍衞自身利益，任何政權都會為自身行徑辯護，沒人能夠駁倒這「政治正確」的立場，充其量只可批評《環時》不太理解海外社交媒體生態。

微信、微博和各大內地論壇是中國人的「地盤」，加上有嚴格言論審查，官方「中國故事」自然暢行無阻，大多數時候都是「主旋律」，每次要傳播甚麼訊息，一則易於成為權威版本，二則迅速收得號召動員的效果。

官方似乎習慣在牆內打「順境球」，忽略了牆外的社交媒體生態是另一回事。《環時》認為趙立堅憤而還擊「引起的共鳴太多了」，但沒有提到趙代辦事後已刪除帖子。

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他可能意識到自己是現任外交官，互相對罵有違官箴，更有可能知道事情鬧大了是弊多於利，自己打「逆境球」就不如退守。實則最近駐美大使崔天凱在Twitter炮轟台獨「玩火自焚」，結果遭遇排山倒海的圍攻，而他正正是任由開放討論，以不變應萬變。

「公關災難」不宜包裝為「成功案例」

與華春瑩不同，《環時》始終沒有提到關鍵一點，承認國際輿論場是「西強我弱」。在海外社交媒體，中國既沒有主場之利，又沒有「防火長城」優勢，並且不宜經常派出網軍洗版，官方文宣就僅僅是其中一個「資訊供應商」，要突圍而出就要「討好客人」。

假如抱持「義正辭嚴」的態度，單純視社交媒體如外交戰場，輕則是態度「趕客」致使成效不彰，重則到處點火頭，觸發一場又一場「公關災難」，最後由官媒自圓其説，轉化為「內銷打氣」素材。

實則外交渠道分成不同層次，沒必要同一口徑語調貫穿全局，「因地制宜」才是有效方法。中國已於官方外交場合，獲得37國聯署支持其新疆政策，外交部亦高調稱「公道自在人心」，那麼作為「人民外交」渠道，趙立堅的Twitter大可摸索另一種表達手法，不用執著於反脣相譏。

官方需要時間以尋覓自家套路，而首要之務是擺正心態，直面牆內外網絡生態的不同，不要將「公關災難」包裝為「成功案例」，否則很難會有進步。