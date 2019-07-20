蓬佩奧批中國涉疆政策是世紀污點　新疆宗教人士聯名發信回擊

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）18日批評中國在新疆拘禁維吾爾人是本世紀的污點（stain of the century），並指北京政府曾對別國施壓，勸阻他們派代表出席美國主持的宗教自由會議。 19日，新疆黨委宣傳部主辦的《天山網》刊登了新疆知識分子、宗教人士致蓬佩奧的一封聯名信，信中要求美方「停止編造關於新疆的謊言和謬論」和「停止利用涉疆問題干涉中國內政」。

蓬佩奧18日在美國政府舉辦的「促進宗教自由部長級會議」中發言，批評中國的新疆民族政策。（路透社）

聯名信指出，蓬佩奧發表的一系列針對中國的言論，其中不乏對新疆民族宗教人權狀況的不實指責，「我們作為新疆的知識份子、宗教人士對你不負責任的錯誤言論感到強烈憤慨！」

信中又提及過去新疆暴恐活動多發頻發，但當前的新疆社會大局持續穩定，已近三年沒有發生暴恐案（事）件，強調這是因為新疆堅持「依法嚴厲打擊暴力恐怖犯罪，又重視開展源頭治理，依法設立職業技能教育培訓中心（西方社會稱為「新疆再教育營」），對有輕微犯罪或違法行為人員積極開展幫扶教育，消除恐怖主義、極端主義對他們的影響，努力將恐怖活動消滅在未發之前、萌芽狀態。」

新疆「再教育營」問題備受國際社會關注。（資料圖片）

聯名信還説，蓬佩奧聲稱「新疆集中營拘留100多萬穆斯林少數民族」令人匪夷所思，因為「我們」親眼看到學員在新疆職業技能教育培訓中心的人身自由得到充分保障。

信中又以美國舉例，指其在大小城市安裝了「視頻探頭」，甚至要求在全美20大機場對旅行者進行人臉掃描識別，反問為何新疆安裝視頻探頭就成為「監控」，直斥這完全是「雙重標準」。

聯名信在最後表示，希望美方對新疆民族宗教人權狀況作出客觀公正的評價，「立即停止編造關於新疆的謊言和謬論，立即停止利用涉疆問題干涉中國內政。」

（天山網）