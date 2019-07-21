中央政法委高層齊聚開重磅會議　慣例中有個特別之處

7月19日上午，政法領域全面深化改革推進會在四川成都召開。這是繼2018年7月在廣東深圳召開全面深化司法體制改革推進會整整一年後，中央政法委再次召開政法領域改革推進會。

郭聲琨在政法領域全面深化改革推進會上講話。（微博@唐英説愛）

中共中央政治局委員、中央政法委書記郭聲琨出席並講話，國務委員、公安部部長趙克志，最高人民法院院長周強，最高人民檢察院檢察長張軍，中央政法委祕書長陳一新，國安部部長陳文清，司法部部長傅政華，中央軍委政法委書記宋丹出席，四川省委書記彭清華致辭。

這場高規格會議強調，主動發現違法減刑、假釋、保外就醫等突出問題，防止有錢人、有權人成為法外之人。

需要説明的是，這次會議是慣例。

從2014年起，中央政法委每年都會召開司法體制改革推進會，但選擇的地點不一樣，如2016年7月選在了吉林長春，2017年7月選在了貴州貴陽，2018年選在了廣東深圳，今年則是四川成都。

7月19日上午，政法領域全面深化改革推進會在四川成都召開。（四川在線）

不過，今年的名稱值得關注。

2016年和2017年的名稱是「全國司法體制改革推進會」；2018年的名稱有所變化，為「全面深化司法體制改革推進會」，增加了「全面深化」四個字。今年的名稱是「政法領域全面深化改革推進會」。

此次會議上，郭聲琨強調要加快推進全國跨部門大數據辦案平台建設、民事案件審判檢察監督制度機制建設、落實檢察長列席審委會會議制度、全面推開監獄巡迴檢察，充分發揮「巡」的優勢、「駐」的便利，主動發現違法減刑、假釋、保外就醫等突出問題，防止有錢人、有權人成為法外之人。

在20日，最高檢檢察長張軍在談到「堅持領導幹部帶頭辦案」時説，領導幹部辦案不是把自己當成簡單辦案力量，而是要通過辦理疑難、複雜、影響性案件，總結辦案經驗，發現深層次問題，預防、解決檢察管理、司法辦案中的問題。

會議在提到政法服務建設時還強調，「深入徹底肅清周永康流毒影響，推動解決政治、思想、組織、紀律、作風不純的問題。」

實際上，在今年1月23日，中央全面深化改革委員會第六次會議通過了一個文件，《關於政法領域全面深化改革的實施意見》。

第六次會議指出，改革已從法院、檢察院的集中改革向黨委政法委、公安、國家安全、司法行政等部門全方位改革拓展，不僅輻射到政法工作各領域、各方面、各環節，而且延伸到社會治理創新、現代科技運用、涉外法律服務，政法領域改革越來越全面。

「隨着政法領域改革進入新階段，各自為戰的『碎片化』改革已難以適應需要，必須加強改革有效舉措的系統集成。」

此外，中央全面深化改革委員會還提到：深化司法體制綜合配套改革，全面落實司法責任制、深化訴訟制度改革、完善維護安全穩定工作機制、構建普惠均等、便民利民的政法公共服務體系、推進政法隊伍革命化正規化專業化職業化建設、推動科技創新成果同政法工作深度融合、抓緊完善權力運行監督和制約機制。