【逃犯條例】人民日報：「香港不能再亂下去」是主流民意

近月香港爆發連串反對修訂《逃犯條例》的示威衝突，建制派繼上月發起「撐警集會」後，昨日（20日）再於添馬公園舉行「守護香港集會」。 官媒《人民日報》今日（21日）發表題為「共同反對暴力 珍惜法治秩序」的評論員文章，表示「香港不能再亂下去了」是香港的主流民意，又指堅決支持警方和司法機構嚴正執法，對違法行為追究到底。

「守護香港集會」20日於添馬公園舉行，警方指最高峯時有10.3萬人。（王譯揚攝）

文章指，近一段時間以來，香港社會圍繞特區政府有關條例修訂出現紛爭，一些「極端激進分子」卻以反對修例為幌子，採取暴力方式衝擊立法會大樓，有組織地攻擊警察，嚴重踐踏香港法治，破壞香港經濟社會秩序。

文章稱，不管甚麼人、以甚麼樣的理由違法，都要受到法律的追究。如果持不同意見者動輒以違法暴力手段爭取他們認為的「公義」，香港豈非無法無天、永無寧日？如果縱容違法犯罪甚至為暴行美言、開脱、撐腰，就是對香港法治精神的公然挑戰，最終損害全體港人的根本利益。

文章又稱，如果任暴力持續下去，必將對香港繁榮穩定造成更大衝擊，影響港人正常生活和家庭生計。因此，中央政府堅決支持特首林鄭月娥和特區政府依法施政，堅決支持香港警方和司法機構嚴正執法，對違法行為追究到底，依法維護香港社會法治環境。

文章最後指，期待香港各界集中精力發展經濟、改善民生、促進和諧。

（《人民日報》）