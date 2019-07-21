國開行山東分行行長鍾小龍割腕自盡　疑涉違規擔保案

7月19日下午，國家開發銀行（下稱國開行）山東分行行長鍾小龍自殺的消息開始流傳。經多方印證，這一消息屬實，且情狀慘烈、背景複雜，牽涉好幾位在任或不在任官員，可謂是案中案。

據內媒財新網7月20日消息，鍾小龍7月17日在北京宣武門開行宿舍椿樹園的家中割腕自盡，家人發現後送往醫院，當晚不治身亡。據知情者透露，除了割腕，鍾小龍還給自己胸口補了一刀，「情狀相當慘烈，不知有何隱情。」

國開行山東分行行長鍾小龍割腕自盡。（網上圖片）

現年54歲的鍾小龍於2016年6月20日任開行山東分行擔任行長至今，曾於2018年5月獲得由《濟南日報》報業集團主辦的2017「影響濟南」年度領軍人物。

報道指出，鍾小龍自盡或與幾星期前國開行總行原市場與投資局處長陳曉波被查有關，陳曉波於2017年底從國開行調至團中央直屬的中國青年實業發展中心，幾星期前被檢察部門帶走。而他此前曾在甘肅省武威市掛職副市長，與甘肅武威原市委書記火榮貴相熟。7月18日，甘肅省定西市中級人民法院一審公開開庭審理了火榮貴受賄、挪用公款、濫用職權一案。

陳曉波被查，揭開了國開行吉林分行多年的違規擔保造成30多億元人民幣虧損，並涉嫌非法利益輸送的案中案，國開行多人協助調查，其中包括總行評審管理局原局長以及山東分行、吉林分行相關人士。而鍾小龍正是國開行吉林分行的原副行長。

據接近國開行知情人士透露，吉林分行違規的問題在前任董事長期間就已經在國開行內部傳開了，因為此前國開行從未出現過如此嚴重的違規擔保的案情。 該人士稱，「但在第二任董事長任職期間，總行一句批評都沒有，更沒有內部通報。直到後來總行換了領導，才開始篩查。」

中國國家開發銀行自1994年成立以來，經歷了陳元和胡懷邦兩任董事長。胡懷邦被指牽涉王三運案。2018年9月，原農行行長趙歡接任了國開行第三任董事長一職。