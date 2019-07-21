【守護香港集會】央視：尊重主流民意　香港不能再亂下去

近期香港爆發連串反對修訂《逃犯條例》的示威衝突，建制派繼上月發起「撐警集會」後，昨日（20日）再於添馬公園舉行「守護香港集會」。 央視今晚「新聞聯播」刊播快評指出，此次規模巨大的和平集會，有社會各階層、各界別、各個年齡層最廣泛的參與，呼籲尊重十分清晰的主流民意，即「香港不能再亂下去了」。

建制派20日於添馬公園舉行「守護香港集會」，現場可見各市各鄉的同鄉會人多勢眾。（方家遠攝）

快評稱，近期香港一些激進勢力以「反修例」為名，暴力衝擊立法會，圍毆傷害警察，製造和儲存爆炸品，嚴重衝擊社會秩序，破壞香港法治，種種亂象令人痛心。

快評指出，法治是香港穩定繁榮的重要基石。誰破壞了香港法治，誰就是香港發展的罪人。香港市民絕不會容許一些害羣之馬損害香港的繁榮穩定，絕不容許亂港禍港行為恣意橫行。對暴力與暴徒零容忍，就是捍衞香港的法律與秩序，築牢香港法治的根基。

快評認為，香港的成就不是某些教唆、支持亂港的「洋大人」恩賜的，亦不是在街頭「鬧」出來的，是幾代港人白手打拚的結果。尤其1997年香港回歸祖國以來，「一國兩制」成功實踐22年，廣大香港同胞在祖國的強大支持下，克服困難和挑戰，實現了長足發展。

快評強調，當下國際競爭異常激烈、國際關係深度調整，香港要繼續保持國際貿易、金融、航運中心的地位，務必保持社會穩定，踏踏實實謀發展，一心一意惠民生，決不能容許某些唯恐香港不亂的亂港分子滋事胡為。

（央視）