任正非：特朗普希望將華為作為討價還價籌碼　但中國不會買賬

華為創始人兼總裁任正非近日接受Yahoo財經專訪，就美國政府瞄準中國科技巨頭的舉動，他表示「特朗普對我們一無所知，希望將華為作為討價還價的籌碼，但中國似乎不會買它的賬」」。 他強調華為不需要依賴美國公司生存，又指華為在新技術和5G領域遙遙領先美國同行，拒絕華為是美國落後的開始。

華為遭遇西方國家聯合抵制，其5G設備遭多國全面禁用。（視覺中國）

有能力擺脱對美核心產品依賴

任正非在專訪中指出，即使美國公司不再為華為提供設備，華為的生產都不會停下來，反而會提高產量。對華為而言，這根本沒有任何威脅。

但他承認，最初公司沒有為被美國列入「實體名單」做好準備。據華為的高級管理層表示，由於對作業系統更新的擔憂，華為的智能手機在禁令發出後的首兩星期，於個別市場的銷售下跌40%。然而經過審核，華為完全有能力擺脱對美國核心產品的依賴，並決定削減對美國一些非核心產品的依賴。

此外，在禁令發出一個月後，特朗普在日本G20會議上與中國領導人會晤後，對華為的態度有所緩和，之後美國的中小企開始向華為發貨。任正非説，特朗普在G20會議上發表的言論對華為沒有產生實質性影響，絕大多數不太重要的部件供應已經恢復，但是美國仍未就關鍵部件的供應作出任何決定。

任正非認為，對華為的禁令會令美國失去發展5G的優勢。（Yahoo財經）

指美因禁華為失5G發展優勢

任正非説，他不相信華為對美國構成安全威脅，指華為在美國沒有任何聯繫網絡，亦不打算在那裏出售華為的5G產品。他又説，「特朗普對我們一無所知，希望將華為作為討價還價的籌碼，但中國似乎不會買它的賬」，華為沒有犯任何罪行，中國政府「為什麼要拯救我們」？

任正非又指，他相信華為在一些新技術和5G等關鍵領域領先美國同行。雖然美國非常強大，但仍未發展出所有的技術，所以才會在一些微不足道的問題上挑剔華為。而華為的光學晶片是全世界最先進的，沒有美國供貨商亦可在許多地方生存。

任正非表示，物聯網的未來涉及超級電腦、超大規模儲存和超快速連接，美國對華為的禁令會令美國失去發展5G的優勢。他認為，即使擁有超級電腦和超大容量連接，美國仍可能有較大落後，因為他們沒有超快的連接技術，「拒絕華為是美國落後的開始」。

（Yahoo財經）