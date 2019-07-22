【721遊行】內地官媒齊譴責示威者塗污國徽：公然挑戰中央權威

民陣昨日（21日）再在港島舉辦反對修訂《逃犯條例》示威遊行，促請政府成立獨立調查委員會。部分遊行人士經過原定遊行灣仔終點後，一直向中聯辦方向走，有遊行人士抵達中聯辦後向中華人民共和國國徽投擲墨水彈，國徽被塗污半黑。 內地各大官媒今日（22日）齊譴責示威者塗污國徽是公然挑戰中央權威，是對「一國兩制」底線的嚴重挑戰，不能容忍。

《人民日報》於頭版的評論員文章譴責示威者。（網絡圖片）

《人民日報》於今日頭版的評論員文章以「中央權威不容挑戰」為題，指香港部分激進示威者圍堵中聯辦，破壞設施，污損國徽，噴塗侮辱國家、民族的字句。這種行徑不僅踐踏香港法治，更公然挑戰中央政府權威。文章指這種行徑觸碰「一國兩制」原則底線，性質嚴重、影響惡劣，是絕對不能容忍的。

《人民日報》海外版的評論文章則以「護法治反暴力是香港主流民意」為題，指人們期待香港各界團結一致，共同反對暴力，支持行政長官和特區政府依法施政，凝聚社會共識，集中精力發展經濟、改善民生，在「一國兩制」的大道上行穩致遠。

新華社的時評文章題為「民族感情不容傷害 中央權威不容挑戰」，指對國徽的公然污損，是對國家尊嚴和民族感情的踐踏。這些不法行徑是包括香港市民在內的全體中國人民都不可容忍的。文章又指，中央政府多次重申，任何危害國家主權安全、挑戰中央權力的行為，都絕不能允許，又指「利莫大於治，害莫大於亂」，堅決支持特區政府和警方，採取一切必要措施，維護香港法治，懲治犯罪分子。

環時：挑戰中央權威不會有好下場

《環球時報》的社評題為「公然挑戰中央權威決不會有好下場」，指少數暴徒決心與國家為敵，他們在想方設法製造更多尖鋭的衝突點，他們的目標就是徹底搞亂香港。文章又稱「今天侮辱了中華人民共和國國徽的犯罪分子終將站到被告席上，一定會有騰空的監舍在未來等著他們」。

（綜合報道）