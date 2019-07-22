【元朗黑夜】民進黨譴責港府放任不明人士暴力對待港人

民陣昨日（21日）再在港島發起反修訂《逃犯條例》的遊行，晚上示威者前往中聯辦大樓抗議，其後警方施放催淚彈清場，爆發警民衝突。 同日晚上，大批身穿白衫的不明人士在元朗區多個地點，包括元朗港鐵站襲擊手無寸鐵的途人，當中疑有孕婦受傷倒地。醫管局指，截至今晨（22日）2時半，元朗事件中有36人需要送院，其中1名男子情況危殆，另外4人情況嚴重。 民進黨今日譴責港府無視港人追求民主心聲，放任警察及不明人士暴力對待人民。

昨晚一批白衣人走入元朗港鐵站，揮棍打人。（網上圖片）

民進黨透過新聞稿譴責港府，並呼籲港府不要再漠視民眾抗爭的訴求，要清楚知道「不願傾聽香港人民對民主追求的聲音，是當前香港社會動亂升温的主因」。新聞稿又表示，白衣人無差別攻擊無辜市民，凸顯出香港特定暴力團體已受到北京當局的滲透和控制，藉由暴力行動，鎮壓百姓。

新聞稿指民主、自由、法治的普世價值，天生就是威權政府的敵人，中共亟欲讓民主和威權並存，只會一再凸顯「一國兩制」的荒謬。新聞稿強調，無法忍受現在的香港成為未來的台灣。必須立即研擬一套對抗北京滲透、反制中共政治代理人的完善制度，以遏止北京在台代理人藉由各種威嚇手段，衝擊台灣社會穩定和民主體制。

（綜合報道）