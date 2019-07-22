【觀察】攻擊中聯辦各方皆輸　香港怎成暴力之城

7月21日，香港再次爆發大規模反送中游行，組織者重申「正式撤回引渡條例」以及「重啟政改，立即雙普選」等五項訴求。警方夜間施放催淚彈併發射橡皮彈驅散人羣。 與此同時，代表北京中央的中聯辦首次成為示威者抗議目標。他們向中聯辦投擲雞蛋和噴漆，導致中國國徽被污損，港府怒指「公然挑戰國家主權。」

中聯辦首度成為抗議目標。（資料圖片）

這是6月反送中風潮以來，中聯辦首度成為抗議目標。傍晚近7時，部分示威者抵達中聯辦，中聯辦內職員立刻戴上頭盔戒備。另外，在元朗車站發生了白衣人對反送中人士的暴力事件。

截止7月22日上午，代表中國中央政府的媒體開始發聲，中共最重要喉舌媒體《人民日報》發表評論員文章稱「中央權威不容挑戰」，文章表示，7月21日，香港部分激進示威者圍堵香港中聯辦，破壞設施，污損國徽，噴塗侮辱國家、民族的字句。這種行徑不僅踐踏香港法治，更公然挑戰中央政府權威，觸碰「一國兩制」原則底線，是絕對不能容忍的。暴力沒有任何藉口，法治底線不容侵犯。

7月21日香港反送中風潮首次將抗議目標對準中聯辦，代表中國中央政府的媒體發聲譴責。（路透社）

北京的「剋制」正在受到挑戰

從反修例到襲擊中聯辦，連續數週的遊行讓參加者的訴求終於出現了「異化」，從一個內部的政治討論、法治事件演變為觸及中國「核心利益」的政治事件、暴力事件。可以説，從示威者向中聯辦攻擊的那一刻，由反修例引發的一系列事件性質已經發生了根本性的變化。

今天那些參與攻擊中聯辦的年輕人，對於中共如何重視自身管制權威毫無清晰認知，他們完全不清楚中央政府與港府在「脾性」上的不同。同時那些在遊行過程中「鼓譟」的西方政府、政客、媒體，因為香港民眾的遊行，符合他們的價值觀和現實利益，似乎讓中國政府陷入了一種「無能為力」的尷尬。

二者都在誤判北京，作為從街頭政治、戰爭、權力鬥爭、民主示威中一路走過來的中共，中央政府並非沒有能力和魄力去處理香港事務，只是因為「一國兩制」的基本要求，北京一直在保持克制。而今天參與攻擊中聯辦的那些示威者，正有可能將這種「剋制」打破。而打破的後果，是所有人都不想看到的。

《人民日報》作為中國最重要的喉舌媒體，其發表在第一版的「中央權威不容挑戰」，就是直接的信號。香港的事務，中央政府希望香港內部解決，但是性質一旦發生改變中央不會袖手旁觀，一句「性質嚴重、影響惡劣，是絕對不能容忍的」，香港人應該讀懂。

暴力解決 各方皆輸

在21日的遊行中，示威者攻擊中聯辦，警方施放催淚彈與橡皮彈，在元朗同樣發生了白衣人對反送中人士的暴力事件……香港這個曾經亞洲代表和平之都，正在向「暴力之城」快速滑落。

暴力解決問題，各方皆輸，對於香港政府和警方而言，暴力解決將會繼續損耗港府已然不多的管制權威；於普通香港市民而言，暴力將對他們的生活造成巨大的困擾，香港的經濟民生將會持續遭到破壞；於中央政府而言，真到不得已出手解決的時候，讓人有「六四」會否重現的擔憂，這對一國兩制和港人對北京的信任，都將是巨大的打擊。而對於香港自身而言，突破自由的邊界的為所欲為，香港的法治和穩定就無從談起，香港的發展也將由此暗淡。

最根源的在於參與暴力示威的民眾，尤其是年輕一代，他們的不滿，他們的擔憂，已經在這次遊行中讓各方得到了知曉，他們的政治目的已經得以實現——修例未能通過，相信無論只中央政府還是港府，在以後此類得到民眾重大關切的事務上，一定會三思而後行。街頭政治從來是懂得進退，方得始終。此時不應將對抗行為升級，上升為暴力。暴力解決，各方皆輸。

此外，在此事件上火上澆油的西方媒體與政府，他們的鼓譟，最終損害的是普通香港市民的生活。在他們的報道中，反修例人士的遊行，被包裝成「雞蛋與石頭」的故事，似乎是香港市民在「壓迫」下不得已的行為。但是「雞蛋與石頭」這個街頭政治的命題中，最難的從來不是「雞蛋為什麼撞向石頭」或者「雞蛋如何撞向石頭」，而是分辨「誰是雞蛋」，「誰是石頭」？縱觀整個反修例遊行，示威者的「強勢」，對於警察隊伍的身體和精神攻擊以及不斷升級的暴力行為，他們真的是那顆「雞蛋」嗎？縱觀近現代各國曆史，街頭政治一旦上升為暴力對抗，其解決一定是各方皆輸。對於香港這個以自由和法治為核心價值的社會而言，自由的行使必須遵守法治的邊界，如果突破了法治，自由也就變成了少數人的自由，而對其他人則無疑只是暴力和專制。此時請各方繼續保持克制，不要讓這座「東方之珠」蒙塵。