羅援：「一國」不容討論　台灣不接受和平統一就只有武統

今年1月，中共總書記、國家主席習近平在《告台灣同胞書》發表40週年紀念會上，提出探索「兩制」台灣方案，又強調兩岸必須統一。 中國戰略文化促進會常務副會長兼祕書長、解放軍退役少將羅援今日（22日）在官媒《環球時報》刊文，直指「一國兩制」中的「一國」不容討論，若台灣不接受和平統一，就只有武力統一。

中國戰略文化促進會常務副會長兼祕書長、解放軍退役少將羅援。（網上圖片）

羅援表示，兩岸可以探索的只是「兩制」方案，並不包括「一國」方案；可以在「一中」的前提下，討論符合台灣民情民意的、能給台灣人帶來最大實惠的「兩制」方案，但「一國」涉及主權，主權問題不容討論。

他指出，台灣有人以挑戰「一國兩制」為噱頭和選舉工具，但如果這些人是不接受「一國」，那不容商量，「祖國必須統一，也必然統一」。統一的方法可以有多種選擇，最好是和平統一，但是如果不接受就只有武力統一，殊路同歸就是必須統一，實現一個中國。「如果台灣方面不願意保留兩制中的現有制度，不妨嘗試一下社會主義制度，我堅信社會主義制度在台灣也會取得成功。」

「台獨」只能是死路一條

羅援又指，「一國兩制」是大陸方面向台灣同胞釋放的最大善意和誠意。如果放棄「一國兩制」，台灣就只能成為外國的附庸或「一國一制」，不會有第三條道路可選擇。而在強大的中國大陸身邊，「台獨」只能是死路一條。

他提到「一國兩制」率先在香港得以實現。為實現「一國」，必須在台港澳青年中加強國家意識教育，不能身在中國領土，卻心想獨立和分裂。在香港要去殖民化，在台灣要去「台獨」化。「我們會尊重民意，但在事關統獨的問題上，只能遵從全體國民的大民意，而不能順從於一個地區中少數民眾的小民意。」

羅援在文末指出，台灣問題也已經拖了70年，不能再久拖不決，籲在島內喊出「統一」的聲音，「島內『台獨』都敢明目張膽，『促統』何罪之有？個人勝負得失是暫時的，國家統一才是千秋偉業。」