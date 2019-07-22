中國外交官要贏海外輿論戰　「防火長城」是最大障礙？

近日有外媒稱中國外交官「戰狼化」，在海外社交媒體引發罵戰。先是駐美大使崔天凱在Twitter指責台獨是「玩火自焚」，遭大批「推友」圍攻反駁，然後是駐巴基斯坦臨時代辦趙立堅就新疆人權問題，指在Twitter指華盛頓有「種族隔離」現象，惹來美國前國家安全顧問賴斯責罵，兩人隔空互斥對方「可恥」，最終趙代辦刪帖收場。

外交官開設海外社交媒體帳號，官方講法是加強與所在國人民的溝通，而溝通方式有很多種，強勢表達立場可以是其中之一。對於國家主權問題，崔大使拋出四字詞語，予以嚴厲譴責，趙代辦則不為外交官箴所限，主動出擊和參與罵戰，可是兩人在Twitter上都是處於下風，一個被排山倒海的反對聲音淹沒，另一個則默默退出爭議。

華春瑩：國際輿論「西強我弱」

不少內地網民拍手叫好，認為外交官們為國家吐一口烏氣。官媒《環球時報》亦持類似意見，認為這類言論是一針見血，「揭露西方政客的謊言戳得太準了」，致令他們發難：「面對美國和西方一些勢力無端指控，中方今後不會再沉默，我們不會任由前者濫用他們的話語霸權，將他們給中國編織的罪名向國際輿論場肆意傳播。」

近日外媒嘲諷中國外交官「戰狼化」。（資料圖片）

可是「內銷打氣」完了，講到「出口宣傳」卻成效不彰，Twitter罵戰淪為公關危機和政治熱話，外交官們自行偃旗息鼓。

相比熱血網民和《環時》，外交部發言人華春瑩有不同看法，直認國際輿論格局是「西強我弱」，儘管中國不再「捱打」和「挨餓」，但就繼續「挨罵」：「我們前所未有地走近了世界舞台中央，但手中尚不完全掌握麥克風，時常處於有理説不出、有聲傳不開的尷尬境地。」崔大使和趙代辦正是處於「尷尬境地」。

「消費者外交」應對「辱華」爭議

華春瑩確實也提到「加強議題設置」，要「以其人之道還治其人之身」，但外交官們執行這方針時，在Twitter上進攻不成，反而陷於困守，連動員贏出罵戰都辦不到，更遑論溝通宣傳「以理服人」。這是個十分弔詭的現象，中國有數以億計的網民，輿論意見現時與官方論述相差不遠，但在外交官們「海外遇困」時，「人民力量」卻被阻擋在「防火長城」之外，欲救無從。

中國「人民外交」不是甚麼新概念，《環時》也曾講到中國於海外輿論非常弱勢，建議官方「放寬」限制，容讓本國人民加入「戰鬥」。

須注意的是，《環時》集中討論國民的「消費者」身份，可就釣魚島問題抵制日貨，就韓國部署薩德反導彈系統，將樂天百貨「趕出」中國。當然其間少不了每年大大小小的「辱華」爭議，網民們都會發揮「糾察監督」的力量，封殺涉事品牌。

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外交「一國兩制」成罵戰弱點

如果外交機關決意「不怕對罵」，官方是否可以考慮拆掉「防火長城」，進一步發揮「人民外交」的威力呢？

外交官進軍海外社交媒體，最尷尬就是反對者點出中國外交實行「一國兩制」，有官銜的崔天凱和趙立堅可以光明正大地發Tweet，數以億計的網民卻要偷偷摸摸地「翻牆」。若果自發「據理力爭」都要講身份講差別待遇，那麼這個「理」又怎能避免一開始就處下風呢？

當然「西強我弱」一日未變，官方尚要顧及「國家安全」，不可能一下子撤掉「防火長城」。可是從上述例子可見，幹部似乎習慣了坐享「防火長城」和「網軍」優勢，不太適應海外社交媒體生態，更不用説佔據海外對華論述的「制高點」，故此如外交機關期望國際輿論格局「翻盤」，或者都要及時權衡「人民外交」利弊，作適度的開放。